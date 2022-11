Más de 600 tiroteos en un año, otra vez. Pero en EU, prohibir las armas es tema tabú

Por Jesús García

Los Ángeles, 29 de noviembre (La Opinión).– Aunque los tiroteos ocurridos en 2022 no han superado los del 2021, los hechos ocurridos en un Walmart en Virginia sumaron a la cuenta de 617 ataques de ese tipo.

Así lo revela el conteo de Gun Violence Archive que hace seguimiento de los tiroteos donde hay al menos cuatro víctimas, ya sea personas heridas o que perdieron la vida.

En 2021 se reportaron 690 tiroteos, es decir 1.90 tiroteos por día, mientras que a punto de terminar el 2022 el promedio es de 1.86 por día.

The U.S. has witnessed 617 mass shootings [4+ shot and/or killed, not including the shooter] in 37 different states and Washington D.C. in the 333 days of 2022.https://t.co/CTud7ZTO8B pic.twitter.com/mo8xiaPs5J

— The Gun Violence Archive (@GunDeaths) November 29, 2022