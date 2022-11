Tiroteo en Walmart deja 6 muertos y al menos 5 heridos en Virginia, EU; agresor muere

Por Alex Brandon

CHESAPEAKE, Virginia, Estados Unidos, 23 de noviembre (AP).— Un agresor comenzó a disparar en un Walmart de Virginia el martes por la noche, dejando seis muertos, informó la policía. El atacante también falleció. Es el segundo tiroteo en Estados Unidos en cuestión de días.

Había bastante actividad en la tienda en Chesapeake debido a que había gente haciendo las compras para el Día de Acción de Gracias, que es este jueves, dijo un cliente a un canal de televisión local.

El oficial Leo Kosinski no detalló cómo murió el agresor —ni su nombre— pero dijo que al parecer la policía no disparó. También se desconoce el móvil del ataque.

“Estoy devastado por el acto de violencia sin sentido que tuvo lugar anoche en nuestra ciudad”, dijo el Alcalde Rick W. West en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la ciudad. “Chesapeake es una comunidad muy unida y todos estamos sacudidos por esta noticia”, añadió.

Una base de datos llevada a cabo por The Associated Press, USA Today y Northeastern University que rastrea cada asesinato en masa en Estados Unidos desde 2006 muestra que este año ha sido especialmente malo. En lo que va de año, Estados Unidos ha tenido 40 asesinatos en masa, el segundo después de los 45 que se produjeron en todo 2019. La base de datos define un asesinato en masa como al menos cuatro personas muertas, sin incluir al asesino.

Hace tres días, un hombre mató a tiros a cinco personas e hirió a 17 en un club nocturno gay de Colorado. En mayo, la nación se vio sacudida por la muerte de 21 personas en un tiroteo escolar en Uvalde, Texas.

El tiroteo del martes también hizo recordar otro tiroteo perpetrado en un Walmart en 2019, cuando un agresor comenzó a disparar en una tienda de El Paso, Texas, y mató a 22 personas. Según la policía, el objetivo del atacante eran mexicanos.

Al parecer, el tiroteo ya había cesado cuando la policía llegó a la tienda de Chesapeake, que es la segunda ciudad más poblada de Virginia y se encuentra junto a las comunidades costeras de Norfolk y Virginia Beach.

Mike Kafka, portavoz de Sentara Healthcare, señaló en un mensaje de texto que cinco pacientes del Walmart estaban siendo atendidos en el Hospital General de Norfolk. No se dieron a conocer sus estados de salud.

Sickened by reports of yet another mass shooting, this time at a Walmart in Chesapeake. I’ll be monitoring developments closely.

In the meantime, I urge all those in the community to listen to guidance from local law enforcement and stay away from the scene.

— Mark Warner (@MarkWarner) November 23, 2022