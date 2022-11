Hombre armado abre fuego en club LGBTQ de Colorado, EU; hay 5 muertos y 18 heridos

Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos, 20 de noviembre (AP) — Un hombre armado abrió fuego el domingo de madrugada en un club gay en Colorado, donde mató a cinco personas e hirió a 18. Fue el peor tiroteo masivo en el país en un año en el que la retórica homófoba se ha incrementado en círculos extremistas.

La policía recibió un aviso de una balacera en el Club Q a las 23:57 horas, indicó la teniente Pamela Castro, de la policía de Colorado Springs.

Había un sospechoso herido que recibía atención médica, añadió Castro. En un primer momento no estaba claro si el agresor había sido baleado por la policía. El FBI estaba en el lugar de los hechos y asistía en la investigación, añadió.

La policía local tuiteó que daría una conferencia de prensa en su centro de operaciones a las 08:00 horas.

There will be a 8am news conference at the Police Operations Center about the Club Q shooting. #ClubQ

— Colorado Springs Police Department (@CSPDPIO) November 20, 2022