Tiroteo en la Universidad de Virginia deja 3 muertos y 2 heridos; buscan a sospechoso

Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, 14 de noviembre (AP) — Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo en un estacionamiento en la Universidad de Virginia, según el presidente de la escuela, y la policía buscaba el lunes a un estudiante como sospechoso.

La balacera en torno a las 22:30 horas del domingo “produjo tres fallecimientos, dos víctimas adicionales resultaron heridas y reciben atención médica”, indicó el presidente, Jim Ryan, en una carta a la comunidad universitaria publicada en redes sociales.

