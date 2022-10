Tiroteo en secundaria de Missouri deja 3 muertos, incluido el agresor; hay 6 heridos

Por Michael Phillis y Jim Salter

SAN LUIS (AP).— Un tiroteo en una escuela secundaria de San Luis, Missouri, dejó el lunes al menos tres muertos, entre ellos el agresor, informó el jefe policial Michael Sack.

En una conferencia de prensa, Sack dijo que los tres muertos eran un adulto, una menor y el agresor.

El tiroteo se reportó después de las 9 de la mañana en la escuela secundaria de Artes Visuales y Escénicas, provocando que cientos de estudiantes, profesores y miembros del personal abandonaran el inmueble, muchos de ellos corriendo. La escuela fue inmediatamente rodeada por decenas de patrullas.

El FBI dijo en un comunicado que ya no había una “amenaza inmediata” en la escuela. La policía y cadenas televisivas en el sitio informaron que entre los seis heridos había una persona que sufrió un paro cardíaco, y que los demás sufrieron heridas de bala o de metralla. La cadena KTVI reportó que el agresor estaba entre los heridos.

Our department responded to an active shooting incident this morning at Central VP School. A suspect was taken into custody.

WE ARE ASKING THE PUBLIC TO PLEASE AVOID THE AREA OF S. KINGSHIGHWAY FROM SOUTHWEST TO ARSENAL UNTIL FURTHER NOTICE. THIS INVESTIGATION IS ONGOING.

— St. Louis, MO Police (@SLMPD) October 24, 2022