EU: Tiroteo en una casa de Carolina del Sur deja 5 muertos; policía ya investiga

Inman, EU, 13 de octubre (AP) — Cinco personas murieron el domingo por la noche en un tiroteo en una casa en el norte de Carolina del Sur, informaron las autoridades.

Policías del condado Spartanburg y personal de emergencia hallaron a las víctimas con heridas de bala en el interior de una casa en Inman, dijo el forense del condado, Rusty Clevenger, en un comunicado. Inman se encuentra a unos 160 kilómetros (100 millas) al noroeste de Columbia, Carolina del Sur.

Cuatro personas murieron en el lugar y una quinta falleció cuando era trasladada al hospital, de acuerdo con las autoridades.

Policías del condado Spartanburg señalaron que no darán a conocer ninguna información adicional sobre el tiroteo hasta que el forense identifique a las personas asesinadas y notifique a sus familias.

Clevenger dijo que su oficina realizará las autopsias y tratará de identificar a las víctimas.

GSN-Deputies from the Burke County Sheriff’s Office have arrested a man wanted for the murder of five people in South Carolina. James Douglas Drayton, 24, of Spartanburg, S.C., was captured in Burke County after a robbery at Taylor Bros. https://t.co/WPJrUOcDyC

— HJ (Hank) Ellison (@hjtherealj) October 13, 2022