Fabrizio Mejía estrena en SinEmbargo Podcast su libro “Memorias del Neoliberalismo”

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).– La nueva novela de Fabrizio Mejía Madrid Memorias del Neoliberalismo, editada por El Chamuco Y Los Hijos Del Averno, se estrena este domingo en SinEmbargo Podcast con el primero de 10 capítulos que se estrenarán cada ocho días en el canal de YouTube de esta casa editorial.

“Este libro surge durante la pandemia. Recibo un WhatssApp de un poeta que me dice ‘es cierto que el poeta está realmente destruido y no vamos a tener vacunas’. Es un poeta que estuvo ligado a Octavio Paz que no se por qué me escribió a mí, pero le contesté un explicación larga porque lo respeto intelectualmente y empezamos una conversación en medio de la pandemia y yo decía, ‘híjole no está enterado de lo que ha pasado en este país’ y lo que está pasando con López Obrador’. Entonces dije, ‘me voy a escribir algo sobre estos intelectuales que se pasaban a cócteles, en reuniones con el Presidente a las cuales el Presidente no llegaba”, platicó Mejía Madrid a “Los Periodistas”.