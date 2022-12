Tiroteo deja 2 muertos y 2 heridos en escuela secundaria de Chicago; no hay detenidos

Por Maria Ortiz

Ciudad de México, 16 de diciembre (LaOpinión).- Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo afuera de la escuela secundaria “Benito Juárez”, al suroeste del centro de Chicago, el viernes por la tarde, dijo este viernes a los periodistas el superintendente de la Policía de Chicago, David Brown.

No hay sospechosos bajo custodia, dijo Brown en una conferencia de prensa.

El oficial dijo que no ofrecería información sobre las víctimas, aparte de que las dos víctimas heridas se encuentran en estado grave, porque la investigación se encuentra en sus primeras etapas.

El tiroteo ocurrió justo cuando terminaban las clases y los estudiantes salían. Fue entonces cuando los testigos dicen que escucharon varios disparos.

I’m at Benito Juarez High School in Pilsen, where four students were just shot, for @chicagotribune . One is dead, police told us. Officers just set down evidence markers right outside the Chicago school’s building. pic.twitter.com/0IFAa8TJLj

Anteriormente, el portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago, Larry Langford, dijo que cuatro estudiantes recibieron disparos. Brown dijo que no quería especular y no confirmó que las personas baleadas fueran estudiantes.

Un niño estaba muerto al llegar al Hospital Stroger y otro niño murió después de ser llevado allí en un “arresto traumático”, dijeron las autoridades. Otros dos adolescentes, un niño y una niña, estaban en condiciones menos graves en el hospital, dijeron las autoridades.

Se cree que los niños tenían 16 años y la niña 15.

La policía dijo que un sospechoso con una máscara negra, una sudadera con capucha negra y una chaqueta North Face negra fue visto corriendo hacia el oeste por Cermak Road y hacia el norte por Ashland Avenue.

Heartbroken for this family who will celebrate the holidays without their 16-year-old boy. And keeping the other three victims in my prayers.

Progress was made in Congress this year. But w/ gun violence now the leading cause of death for America’s children, we must do more. https://t.co/WyfQr25mVb

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) December 16, 2022