Agresor de tiroteo que dejó 3 muertos en la Universidad de Michigan se quita la vida

Por Joey Cappelletti y Ken Kusmer

EAST LANSING, Michigan, Estados Unidos, 14 de febrero (AP).— Un hombre armado abrió fuego el lunes en la noche en la Universidad Estatal de Michigan y dejó tres fallecidos y cinco heridos antes de quitarse la vida de un disparo fuera del campus, en medio de una persecución que dejó a los asustados estudiantes escondidos en la oscuridad durante varias horas.

La policía reportó el deceso del sospechoso a primera hora del martes, cuatro horas después de los primeros disparos en Berkey Hall, un edificio académico, y después cerca, en el MSU Union, un centro popular para comer o estudiar.

“Esta noche estamos viviendo una auténtica pesadilla”, indicó Chris Rozman, subdirector interino de la policía del campus.

Cientos de agentes habían rastrado el campus de Lansing Este, a unos 145 kilómetros al noreste de Detroit, en busca del sospechoso, a quien la policía describió como un hombre negro de baja estatura con calzado rojo, una cazadora tejana y una gorra de béisbol.

Según Rozman, era demasiado pronto para conocer el motivo y si el hombre tenía algún tipo de relación con la universidad. Su nombre no se hizo público de inmediato.

Dos personas murieron en Berkey y la tercera en el MSU Union, explicó.

El vocero del Hospital Sparrow, John Foren, no ofreció información sobre el estado de los cinco heridos trasladados allí.

A las 22:15, la policía dijo que Berkey, así como las residencias próximas, eran seguras.

And don’t bother telling me it’s too early to “politicize” the Michigan State University mass shooting. In a nation that allows gun lobbyists to write our gun laws, shootings are always political. Prayers without action aren’t fixing this. ACT. #michiganstate pic.twitter.com/Xo2z6jsBIs

— Shannon Watts (@shannonrwatts) February 14, 2023