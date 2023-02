VIDEOS: Tiroteo en Universidad Estatal de Michigan deja al menos 3 personas muertas

Por Joey Cappelletti y Ken Kusmer

Michigan, EU, 13 de febrero (AP) — Un hombre armado abrió fuego este lunes por la noche en la Universidad Estatal de Michigan, matando a tres personas e hiriendo a cinco más, mientras que la policía instó a los estudiantes asustados y a otras personas a refugiarse en el lugar mientras buscaban al sospechoso.

Cientos de oficiales estaban recorriendo el campus de East Lansing, a unas 90 millas (145 kilómetros) al noroeste de Detroit, en busca del sospechoso, a quien la policía describió como un hombre negro bajo con zapatos rojos, una chaqueta de mezclilla y una gorra de béisbol.

“Hay tres muertes confirmadas. Esto se suma a las cinco víctimas que han sido transportadas al hospital”, dijo la policía del campus en Twitter.

Los tiroteos comenzaron poco antes de las 8:30 pm en Berkey Hall, un edificio académico, y también ocurrieron cerca del sindicato de estudiantes, un lugar de reunión popular, dijo Chris Rozman, subjefe interino del departamento de policía del campus.

Se ordenó a los estudiantes que se refugiaran en el lugar durante horas. Rozman instó a los padres a mantenerse alejados.

En Twitter, la policía universitaria dijo que parecía haber un solo sospechoso, descrito como un "hombre bajo con una máscara" y aún prófugo.

La policía dijo que las víctimas estaban siendo transportadas a un hospital local.

BREAKING: Police and other emergency services are responding to reports of an active shooting at Michigan State University in East Lansing. Witnesses say there are multiple victims. pic.twitter.com/HzPGxjOXHo

— Shannon Watts (@shannonrwatts) February 14, 2023