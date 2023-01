Dos mexicanos murieron en el tiroteo de Half Moon Bay: Consulado; otro está herido

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– Dos de las personas que murieron durante el tiroteo del lunes en la localidad de Half Moon Bay, en San Mateo, California, son de nacionalidad mexicana, informó el Consulado General de México en San Francisco en un comunicado.

Además confirmó que un mexicano más resultó herido y está siendo atendido en un hospital en la ciudad de Palo Alto.

Siete personas fueron asesinadas el lunes en dos tiroteos relacionados, en una granja de hongos y una empresa de transporte, en una comunidad costera al sur de San Francisco. Un sospechoso está bajo custodia, dijeron las autoridades.

La policía arrestó a Zhao Chunli, de 67 años, en relación con el tiroteo, informó Pine.

