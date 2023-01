Tiroteo en Luisiana deja 12 personas heridas en club nocturno; no hay detenidos

BATON ROUGE, Luisiana, Estados Unidos (AP).— Doce personas resultaron heridas en un tiroteo en un club nocturno la madrugada del domingo en Baton Rouge, Luisiana, informaron autoridades.

Una de las víctimas está en condición crítica mientras que las demás están en condición estable, informó la policía. Nadie ha sido arrestado hasta el momento.

El suceso ocurrió en el Dior Bar & Lounge a eso de las 1:30 horas, indicó el sargento L’Jean McKneely Jr., portavoz policial.

