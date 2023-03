Tiroteos en Miami dejan 2 muertos y 2 heridos en festejos del Spring Break

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 19 de marzo (LaOpinión).- El Departamento de Policía de Miami Beach informó que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras varios tiroteos registrados en la ciudad durante el fin de semana, en medio de las celebraciones de Spring Break.

Oficiales acudieron el viernes a la intersección 7th Street y Ocean Drive, muy cerca de la playa, luego de que se escucharan disparos a las 22:41 horas. En el lugar hallaron a dos hombres heridos de varios disparos, quienes fueron trasladados a la Unidad de Traumatismos Ryder del Hospital Jackson Memorial.

Uno de los hombres murió en el hospital y el otro se encuentra en estado crítico, según información publicada en Twitter por la policía de Miami Beach.

Los oficiales tienen a un hombre bajo custodia por este suceso, el cual está cooperando plenamente con la investigación. También recuperaron cuatro armas de fuego de la escena. “MBPD ha confirmado que este fue un incidente aislado”, dijo la policía.

