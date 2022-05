La Comisión Europea acusa a Apple de abuso de posición dominante con Apple Pay

Bruselas, 2 may (EFE).- La Comisión Europea acusó este lunes a la multinacional estadounidense Apple de abuso de posición dominante a través de Apple Pay por restringir el acceso de sus competidores a tecnología clave para ofrecer servicios de pago en dispositivos como iPhone o iPad.

En concreto, el Ejecutivo comunitario envió al gigante tecnológico un pliego de cargos en el que defiende que se trata de una práctica “ilegal”, contraria a las reglas europeas de competencia, y tiene por objetivo favorecer a su propia solución de pagos sin contacto (contactless, en inglés), Apple Pay.

Today we have send @Apple a statement of objections. We are concerned that @Apple may have illegally distorted competition in the market for mobile wallets on @Apple devices. Now @Apple can answer our concerns.

— Margrethe Vestager (@vestager) May 2, 2022