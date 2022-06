Presupuesto del INE compete a diputados: AMLO; critica lujos de funcionarios

El Presidente dijo que el tema sobre el presupuesto del INE, sobre el que ayer la SCJN se pronunció, corresponde al Poder Legislativo. Sin embargo, criticó a los funcionarios que aún defienden los lujos y adelantó que ha pensado en “pasar de la austeridad mexicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana”.

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana a los funcionarios que rechazan la austeridad e insisten en vivir con lujos, esto luego de ser cuestionado sobre el fallo con el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el presupuesto que la Cámara de Diputados asignó al Instituto Nacional Electoral (INE) para este 2022.

El mandatario recordó que el tema compete al Poder Legislativo. “Nosotros no podemos modificar el presupuesto. Si hay una resolución de la corte sobre el presupuesto del INE quien tiene que atenderlo es la Cámara de Diputados”, expuso desde Palacio Nacional.

La SCJN rechazó ayer el recorte de casi cinco mil millones de pesos en el presupuesto del órgano electoral. “Se declara la invalidez del decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2022 en lo concerniente al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral, anexos 1 y 32 en el ramo 22, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021”, dice el proyecto del Ministro González Alcántara Carrancá que fue aprobado por unanimidad de votos.

El @INEMexico gana controversia constitucional contra @Mx_Diputados por el recorte al presupuesto de 2022. Ha valido la pena defender la autonomía y atribuciones del INE, así como acudir ante la @SCJN reivindicando la vigencia del estado de derecho. 👇 https://t.co/jGMosHRt8r — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) June 1, 2022

La Primera Sala de la Corte declaró fundada la controversia constitucional que el INE presentó a finales de 2021 para impugnar el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que los diputados impusieron a su petición presupuestal. El Presidente se limitó a decir que ya ha opinado sobre el tema, sólo comentó que ha pensado en “pasar de la austeridad mexicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana para todos”.

“Es que se mal acostumbraron. Se les olvidó que somos servidores públicos, para que se meten al servicio público si lo que quieren es hacer dinero o tener de más, que participen en el sector privado o que se apliquen en negocios particulares, pero el servicios público es otra cosa”, expuso.

El mandatario también cuestionó a los funcionarios que no aceptan la austeridad. “¿Qué no da pena, qué no se puede ser austero?, ¿qué no el poder es humildad? Pero si andan con esa ínfulas de superioridad, de fantochería y quieren comer en restaurantes caros y tomar vinos de importación y vivir muy por encima de como vive la gente, pues que no opten por el servicio público. Nadie está autorizado, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carecen hasta de lo más indispensable”, dijo.

–¿Está usted adelantando o analizando un recorte al gasto público? –le cuestionaron al Presidente.

–No. Analizándolo sí, todavía no está definido. No a lo básico, lo que tiene que ver con la justicia no tiene límite, es para darle más a la gente, si hacemos todavía una revisión sobre los gastos excesivos.

LA DEFENSA POR ALTOS SUELDOS

En los últimos años Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE, ha sido un opositor de la reducción de sueldos en el servicio público, una propuesta que el Presidente López Obrador impulsó desde su campaña.

Tan sólo en noviembre del año pasado, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el Consejero defendió el dinero que recibe. Lo hizo ante reclamos de Morena.

“¡Que se baje el sueldo!”, gritaron integrantes del partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La democracia es una de las inversiones públicas más importantes que hemos hecho las y los mexicanos en las últimas décadas, pero también una de las que más ha retribuido al país”, dijo Lorenzo Córdova y argumentó que su sueldo y e de los integrantes de INE fue autorizado por la Cámara de Diputados.