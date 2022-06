Fans de Depp exigen su regreso a Piratas del Caribe luego de ganar juicio

Durante el juicio, Depp declaró que, en un hipotético caso de que se le ofrezca volver, rechazaría participar, aunque le pagasen 300 millones de dólares.

Madrid, 2 de junio (Europa Press).- La victoria judicial de Johnny contra Amber Heard ha impulsado el movimiento de los fans del actor de Finding Neverland y Sweeney Todd. Los seguidores del intérprete no han tardado en pedir que Disney vuelva a contar con él para la sexta entrega de la franquicia, a pesar de que el artista ya ha declarado que no tiene intención de volver a la saga.

Tras la resolución desfavorable de Depp contra el diario británico The Sun, el actor fue relevado como Gellert Grindelwald en la saga Animales fantásticos, además de que se supo que Disney no tenía previsto contar de nuevo con el actor para interpretar a Jack Sparrow en la sexta entrega de Piratas del Caribe. Es más, durante el juicio, Depp declaró que, en un hipotético caso de que se le ofrezca volver, rechazaría participar, aunque le pagasen 300 millones de dólares.

Disney executives are shitting their pants knowing they will have to give Johnny Depp at least $500 million to return to Pirates of the Caribbean now that he’s been vindicated — miranda mckingsby (@laffmytitsoff) June 1, 2022

Disney better be ready for the return of Johnny Depp in Pirates of the Caribbean and i ain’t talking about some cameo shit. That dude deserve his Jack Sparrow main role — Syed Asyraf (@syedasyraf26) June 1, 2022

Johnny Depp please go back on your word and return to Pirates of the Caribbean, PLEASE BRO PLEASE — Vic (@vickrrm) June 1, 2022

Me encantaría que salga otra de piratas del caribe y verlo actuar de nuevo a Johnny Depp — Dam (@Damian_Francog) June 2, 2022

Disney canceló a Johnny Depp de Piratas del Caribe por algo que no hizo. Tremenda metida de patas. — ✌︎('ω')✌︎ (@PSM_hp) June 2, 2022

A pesar de que la saga tiene pensando expandirse tanto con una sexta entrega, que será una secuela directa de La venganza de Salazar, como con un spin-off protagonizado por Margot Robbie, los fans consideran que Jack Sparrow se merece una segunda oportunidad o una despedida digna.

De ahí, que sean muchos los fans que, dado que Heard ha perdido el juicio por difamación, por el que tendrá que pagar a su exmarido 10.4 millones de dólares, pidan que el actor vuelva a la franquicia, a pesar de, como bien se ha recalcado anteriormente, haber declarado no estar interesado en regresar.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press