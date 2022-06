Los capitalinos se inconforman por microbúses: en 2 años suman 2,592 denuncias

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- Diez rutas del transporte público concesionado, que transitan por vías de la Ciudad de México, acumulan las denuncias de los capitalinos por un mal servicio. En total, se han reportado 2 mil 592 quejas entre el 2020, 2021 y enero de este 2022, a las que se suman las 227 quejas registradas en 2019, 2020, 2021 y los primeros meses de este 2022, de camiones que operan los corredores de Transporte Público en la capital mexicana, acuerdo con información brindada por el Gobierno capitalino vía transparencia.

En 2020, el primer año de la pandemia, la Secretaría de Movilidad local, a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), recibió un total de 694 quejas por mal servicio en diversas rutas de transporte público, de las 100 que operan en la capital mexicana, de acuerdo con la solicitud de transparencia con folio 090163022000176, resuelta el 1 de marzo de 2022.

Del total de esas inconformidades, 10 rutas fueron señaladas como las responsables de 345 de las quejas, entre las que se encuentran: la ruta 1, con 74; la 5, con 46; la Ruta 23, con 46 quejas; Ruta 66, con 44; la 55, con 34; la 57, con 24; la Ruta 14, con 22; la 88, con 19; la 18, con 18; y la 111, también con 18.

Mientras en que en el primer mes de este 2022, hubo 149 reportes por mal servicio, de las cuales, las 10 rutas que registraron el mayor número fueron: la Ruta 11, con 18 quejas; la Ruta 5, con 17; la Ruta 1, con 11; la Ruta 23, con ocho; las rutas 2, 14 y 56, con cinco cada una; y las rutas 18, 50 y 57, con cuatro cada una.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la capital mexicana, advirtió al comienzo de la protesta que los transportistas, que colapsaron ciertas zonas de la ciudad con bloqueos, no tendrán el aumento de 5 pesos en las tarifas porque no han cumplido con las mejoras que se les pidieron y además, porque reciben miles de millones en distintos subsidios y apoyos.

“¿Qué se les ha pedido a cambio? Poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, mantener el buen estado sus unidades, seguros vigentes, que los choferes tomen capacitación y estén incorporados a un patrón único, que estén uniformados y no viajen con acompañantes, que moderen la velocidad y manejen de manera responsable para la seguridad de los usuarios, incluir la tarjeta de movilidad integrada en todas las unidades”, expresó en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón: ellos no han cumplido. Es verdad: la tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país, pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado. No hay justificación para el paro que están llevando y rechazamos el aumento excesivo que están pidiendo”, agregó la mandataria capitalina.