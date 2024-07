Es enderezar todo el Poder Judicial, no es irse contra presidenta de la Corte: AMLO

La Reforma Judicial fue propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Claudia Sheinbaum Pardo; su punto nodal es la elección popular de ministros, jueces y magistrados.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana no negociar la Reforma Judicial, y rechazó la propuesta de Yazmín Esquivel, quien pidió la renuncia de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, pues aseguró que no se trata de una concertacesión, sino de enderezar todo el Poder Judicial.

Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que no hace falta que renuncie la Ministra presidenta porque no aceptará ninguna concertacesión para moderar la reforma al Poder Judicial.

“Eso es del tiempo de la corrupción y del autoritarismo. No deben de haber ese tipo de negociaciones. Es una concertacesión, como en la época de [Carlos] Salinas. No, no, no, que sea de conformidad con la Constitución, de conformidad con la Ley. El procedimiento está muy claro”, dijo.

“No hace falta que renuncie nadie, sino que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. Ya nosotros presentamos una iniciativa de Ley, que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben de aplicar, que se fijen los tiempos para la elección, y que se inicie el proceso con una convocatoria en donde puedan ya inscribirse los aspirantes de acuerdo con los requisitos”, agregó.

López Obrador al ser cuestionado por la propuesta de Esquivel mencionó que respeta la opinión de las y los ministros, pero reiteró que a su percepción, el mejor método de selección es el democrático.

“Respeto lo que opinan los ministros de otro poder. Pienso que el mejor método para resolver problemas es el método democrático, para no equivocarnos lo mejor es preguntar y si se aprueba una reforma para renovar el Poder Judicial de manera ordenada sin excluir a nadie, pero que sea el ciudadano el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, vamos a avanzar mucho, muchísimo”, señaló.

. @lopezobrador_ dice respetar la opinión de los ministros, luego de que Yasmín Esquivel pidió la renuncia de la ministra presidenta de la @SCJN, Norma Piña. pic.twitter.com/yReO0wZlhR — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 2, 2024

“Si van a participar los jueces que están actualmente, y han hecho una buena labor, no tienen nada que temer. Al contrario, van a ser buenos candidatos. Igual los magistrados, y lo mismo los ministros”, agregó.

El Presidente afirmó que no tiene nada en contra de la de Ministra presidente, pues se trata de una “crisis” del Poder Judicial, y apuntó que las crisis se combaten con reformas.

“Ella [Norma Piña] llega ahí, desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no sólo es ella, es una crisis del Poder Judicial. ¿Y cómo se enfrenta una crisis, una decadencia? Pues con una reforma, con una transformación, no parchando. ¿Qué hizo el Presidente [Ernesto] Zedillo? Quitó a los ministros. Claro, negociando, eso se podría, pero no debe seguirse con esas practicas, eso no ayuda”, aseguró