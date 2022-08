Copred abre expediente de queja por denuncias de racismo en Sonora Grill de Polanco

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) abrió un expediente sobre las supuestas conductas de racismo denunciadas hace un par de días en el restaurante Sonora Grill de Polanco.

“El asunto se atenderá en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México con el objetivo de implementar medidas de no repetición”, compartió la Copred por medio de una tarjeta informativa en Twitter.

La respuesta de la Copred atiende a una serie de denuncias compartidas en redes sociales el pasado 31 de julio por la cuenta Terror Restaurantes MX en las que expusieron que el restaurante se divide en secciones de acuerdo con el color de piel de los comensales.

“En Sonora Grill Prime Masaryk se divide el restaurante en dos secciones. Le llaman Gandi y Mousset. En Gandi sientan a la gente que no es caucásica. Incluso el director de la marca llamado Juan Manuel Moreira se molesta mucho si sientan a alguien ‘que se ve pobre o da mala imagen a la marca según él’. En Mousset puras personas caucásicas y el trato es completamente diferente”, exhibió la cuenta de Instagram Terror Restaurantes México, la cual habría retomado declaraciones de empleados y exempleados del lugar.

De acuerdo con lo publicado, el CEO de Sonora Grill Group, Ricardo Añorve, “no quiere ni a chaparros ni a morenos para el personal de puerta, preferentemente extranjeros, blancos, delgados, ‘agradables a la vista’. Está obsesionado con restaurantes europeos que visita y quiere que el personal de los restaurantes del grupo sea igual, como si viviéramos en Europa”.

De igual forma, las acusaciones también señalan discriminación en la contratación del personal, así como de la “operación explotadora, racista y acosadora” de la empresa.

“Para la unidad de Masaryk se tiene la indicación y pleno conocimiento en el departamento de Recursos Humanos de no contratar gente morena, pero debido a su altísima rotación se ven obligados a hacerlo. A nivel gerencial estos son vistos como temporales”, dice una de las declaraciones compartidas.

Entre rechazo y memes, las denuncias generaron múltiples respuestas en redes sociales.

Debe de haber una sanción administrativa clausurando el negocio cuando menos de 3 a 6 días o más y no solo a una disculpa pública, el problema no es el personal que labora en dicho negocio, si no la política del mismo.

— Pedro Rojo Zenteno (@Tigre_Rojo17) August 2, 2022