La SEP busca niños-esclavos, “sumisos de una dictadura comunista”, divulga TV Azteca

Algunas organizaciones y académicos han acusado de opacidad a los mecanismos bajo los que el Gobierno federal, en colaboración con la Nueva Escuela Mexicana, desarrolló los nuevos libros de texto gratuito que se destinarán a los alumnos de educación básica en México.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– Ricardo Salinas Pliego y Azteca, televisora de su propiedad, lanzaron una campaña en contra de los nuevos libros de texto, a los que calificaron de “comunistas”. A finales del año pasado, sus empresas pagaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) adeudos por casi dos mil 800 millones de pesos –luego de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, pero mantienen una deuda de 37 mil millones, una de las más altas con las que lidia el Gobierno federal mexicano. Esto ha agriado la relación del multimillonario con la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“El virus comunista, su resurgimiento, está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados como el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el Subsecretario Luciano Concheiro, el Marx mexicano, sí, Marx, quien incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sady Arturo Loaiza. Los manuales que van a utilizar los maestros para la educación de los niños están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencias, ética…”, dijo anoche Javier Alatorre, rostro de Salinas Pliego en la televisión desde hace décadas.

El Presidente dijo ayer que las empresas de Ricardo Salinas Pliego se mantienen en litigio con el SAT para no pagar impuestos. Confirmó que Grupo Salinas tenía una primera deuda con el Gobierno de México por dos mil millones de pesos que ya fue saldada. Pero litiga, en el Poder Judicial, otra deuda por 18 mil millones de pesos. “Una vez que el Poder Judicial resuelva el caso, el empresario deberá pagar el total del adeudo y de no hacerlo, o que un Ministro proteja indebidamente, el Gobierno no se quedará callado”, advirtió. Agregó que recientemente su Gobierno no aceptó darle una concesión a Salinas Pliego para explotar una mina en Baja California Sur.

La relación de López Obrador con Salinas Pliego no pasa por el mejor momento. Esto coincide con la reacción de Azteca y de él mismo contra los libros de texto. “No permitan que ningún grupo de ignorantes los quieran convencer que la pobreza es buena y noble, LA POBREZA, se los dicen para seguirlos robando. Ustedes sueñen, aspiren a cumplir sus metas, vivan la mejor vida que puedan vivir y defiendan su libertad. ‘El COMUNISMO es un peligro para México y debemos estar atentos’. Nos debería de dar vergüenza y miedo, morirnos sin haber mejorado nuestras vidas y contribuido a mejorar la vida de otras personas”, comentó Salinas Pliego.

Su mensaje, en la red social X –antes Twitter–, refería otro de Televisión Azteca, que agrega un video y en el que dice: “En este ciclo escolar, los libros de texto tendrán contenido comunista, que ven a la pobreza como una virtud y crea resentimientos. El futuro de México, su cultura y su forma de vida están en riesgo… #ConLosNiñosNo #EducaciónComunista #EducaciónEnPeligro”.

La televisora de Salinas Pliego es la segunda más beneficiada por este Gobierno en publicidad oficial: ha recibido, entre 2019 y 2022, un aproximado de 985 millones 776 mil 458 pesos. Además, el multimillonario es miembro del consejo empresarial que formó el Presidente electo antes de asumir el poder, el 1 de diciembre de 2018. En ese consejo están además Bernardo Gómez, de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Imagen; Carlos Hank González, de Banorte; Daniel Chávez, de Grupo Vidanta; Miguel Rincón Arredondo, de Biopapel; Miguel Alemán Magnani, quien huyó de la justicia por un enorme adeudo fiscal; y Sergio Gutiérrez Muguerza, de Deacero.

El video retomado por el empresario se publicó desde la cuenta de redes sociales de Fuerza Informativa Azteca, como se conoce al área de noticias de la televisora. En el arranque del material se lee lo siguiente: “Advertencia. El contenido de este video puede atentar contra la vida y el bienestar de su familia. Sugerimos discreción”.

Posteriormente, aparecen las imágenes de dos jóvenes.

–¿Por qué luchas? –pregunta un reportero a un hombre.

–Por la libertad del país –responde.

–¿No temes a que te maten? –cuestiona el periodista.

–Para eso nací: para morir –asegura el sujeto mientras dice que no con la cabeza.

Luego aparece una joven entre lágrimas y el ruido de lo que parecen ser detonaciones de armas. “¡Mamá, perdóname! Salí a defender mi Patria. Te amo, ¿oíste?”, comenta la chica.

En cuanto sale de escena, se agrega el mensaje: “Todo esto ocurrió por creer que existe una sola forma de entender el mundo. El comunismo”.

Enseguida, se pone el fragmento de un discurso de Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP, donde cita a Ernesto “Che” Guevara, el argentino que encabezó la revolución cubana junto a Fidel Castro.

“Como el ‘Che’ Guevara señalara en un discurso del año 1965, ‘es una fantasía realizar las metas del socialismo con ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo”.

Además, se vuelve a alertar de que “en este ciclo escolar, los libros de docentes mexicanos tendrán contenido comunista”. También se proyectan frases como “los libros comunistas ven la pobreza como una virtud”, “el comunismo crea resentimientos”, “el comunismo llegará a nuestros maestros a través de de estos libros”, “el futuro de México, su cultura y forma de vida se encuentra en riesgo”.

Sin embargo, después se afirma en el video que “en México nos gusta la libertad de poder decir lo que pensamos”, por lo que sugiere que “la docencia debe enseñar en libertad”.

“#ConLosNiñosNo” y “#EducaciónComunista” son los hashtag con los que finaliza el clip.

“NO HAY IMPEDIMENTO PARA DISTRIBUIR LOS LIBROS DE TEXTO”: AMLO

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe ningún juicio o amparo que impida que la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuya los libros para primaria y secundaria, luego de la polémica reedición que propone el actual Gobierno.

El mandatario negó que se fueran a retrasar las entregas de los libros gratuitos de texto y afirmó que estarían listos para el 28 de agosto, la fecha en que inicia el nuevo ciclo escolar de educación básica.

“No hay ningún impedimento. Los libros van a llegar para el inicio a clases el día 28 de agosto, es el regreso a clases, van a estar ya los libros. No hay ningún juicio, amparo, que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida eso”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

“Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio”, agregó.

SEP NO HA RECIBIDO AMPARO

Más tarde, la SEP respondió que no ha sido notificada de ningún amparo que le impida distribuir los libros de texto gratuitos para las escuelas de educación básica.

A través de un comunicado, la Secretaría informó que “ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales”, y que no ha sido notificada del requerimiento de amparo.

La SEP señala que se encuentra “en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos (sintéticos) que han constituido la base para la elaboración de los nuevos LTG [Libros de Texto Gratuitos]”.

Asimismo, apuntó que en cuanto reciba el amparo, “se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación”.

Por otra parte, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer que los nuevos LTG están llegando a los almacenes regionales, zonas escolares, y que en breve estarán en los planteles.

“Se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el programa de proceso de transformación de la educación en México. Los nuevos LTG son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros innovadores; especialistas, académicos e ilustradores”, añadió.

JUEZA DETIENE IMPRESIÓN DE NUEVOS LIBROS

Antier, una Jueza le dio un plazo de 24 horas a la SEP para que dejara de elaborar los nuevos libros de textos reeditados, y así cumplir la suspensión definitiva que otorgó a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), con la que se condicionó la impresión y la distribución.

Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, advirtió que “las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la resolución atinente a la suspensión definitiva”.

El pasado 26 de mayo, la juzgadora otorgó la suspensión definitiva para que la Secretaría detuviera la producción de este material.

Esta orden se da luego de que el pasado 29 de junio, la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, presumieran los libros impresos e indicaron que éstos serán entregados para el siguiente ciclo escolar, y afirmaron que los padres de familia pueden estar seguros de su contenido.

DISPUTA POR NUEVOS LIBROS DE TEXTOS

La añeja disputa entre el Estado mexicano y el conservadurismo sobre los libros de texto gratuitos, creados en el Gobierno de Adolfo López Mateos, en 1959, se reedita en la actual administración con la oposición política y jurídica de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) por supuestos errores y deficiencias pedagógicas.

Desde hace meses, los nuevos libros de texto gratuito que se otorgan a los alumnos de educación básica han generado polémica debido al señalamiento de que el material educativo contiene errores y deficiencias pedagógicas, además de que supuestamente cuentan con un sesgo ideológico que pudiera favorecer al actual Gobierno y su proyecto conocido como la Cuarta Transformación.

Los inconformes señalaron que para los ejemplares desarrollados por el Gobierno federal, en colaboración con la Nueva Escuela Mexicana, no se consultaron tutores ni docentes como lo establece la Ley General de Educación, por lo que en un primer momento impusieron un recurso de amparo para detener la impresión de estos materiales.

Ante estas presunta deficiencias, el pasado mes de mayo, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) interpuso un recurso de amparo contra los nuevos libros de texto correspondientes al ciclo escolar 2023-2024, bajo el argumento que se estaba incumpliendo la Ley General de Educación, la cual establece que antes de que se impriman los libros de texto gratuito, estos deben de ser sometidos a una consulta.

En respuesta, la Juez Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, otorgó una suspensión definitiva contra libros de texto gratuito de la SEP, por lo que ordenó a esta dependencia determinar si el contenido de los ejemplares educativos es congruente con los planes de estudio. No obstante, la resolución de la Juez no implicaba un impedimento para la impresión de los libros.

El 2 de junio, la SEP dio a conocer que recibió la notificación respecto al requerimiento para informar sobre el cumplimiento de la suspensión definitiva que solicitó la UNPF, organismo que busca detener la impresión y distribución de los libros de texto gratuito del próximo ciclo escolar 2023-2024, y anunció que también promovería los “recursos jurídicos correspondientes”.

-Con información de Nora Nancy Gaspar Reséndiz