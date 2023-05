Los nuevos libros de texto causan rechazo entre conservadores que acuden a jueces

“Los niños hoy no necesitan ser ideologizados”, dijo Israel Sánchez, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, una organización con tradición conservadora que obtuvo una suspensión contra la impresión y distribución de los nuevos libros de texto gratuito que, según versiones filtradas consultadas por SinEmbargo, incluyen conceptos como “identidad de género”, “familia homoparental” y “preferencias sexuales”. Aunque la SEP impugnó y el Tribunal echó atrás la suspensión, el juicio de amparo finaliza en junio.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– Los nuevos libros de texto gratuito para primaria que se usarán para el ciclo 2023-2024 enfrentan un proceso jurídico, en el marco del rezago educativo por la pandemia y los nuevos programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con planes de estudio pendientes de actualizar.

En internet se filtraron los materiales, aún en edición, de los libros de texto para 1º y 2º de Primaria, cuando los niños y niñas siguen aprendiendo a leer y escribir. Los textos de Aula, Escuela, Comunidad y el de Saberes, consultó SinEmbargo, traen ejercicios sobre diversidad cultural, seguridad digital, buena alimentación, gestión de emociones, cuidado de la salud y ambiente, así como actividades contra la violencia y el acoso escolar. También acepta el lenguaje inclusivo como “todes” y considera las variantes de la lengua a partir de conversaciones cotidianas y regiones como “tú dijistes”.

Sin embargo, tras analizar el contenido de versiones ya de enero y febrero de 2023, Irma Villalpando, académica de la UNAM y directora de escuela particular, también detectó “problemas de aprendizaje” que comentó en Twitter, entre ellos, la falta de un libro exclusivo de Matemáticas, actividades de organización y conceptos que no corresponden aún para su edad, por ejemplo, “resignificar” y, compartió a este medio, en la Presentación de cada libro consideró un “sesgo ideológico” los siguientes párrafos:

Aunque la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), con tradición conservadora y provida, fue más allá al considerar que la Nueva Escuela Mexicana “ideologiza a los niños” y este nuevo modelo educativo es “impuesto” por “un régimen totalitario”. Durante el proceso de amparo, esta semana obtuvo de una Jueza una suspensión provisional contra la impresión y distribución de los nuevos libros que –en su versión filtrada– incluyen conceptos como “roles de género” y “preferencias sexuales” para primer grado e “identidad de género” y “familia homoparental” para segundo grado. Como respuesta a la suspensión, la Secretaría de Educación Pública (SEP) impugnó esta resolución y el Tribunal Colegiado la revocó.

En entrevista, el encargado de despacho de la UNPF, Israel Sánchez, dijo que el juicio de amparo sigue y que llegaron hasta tribunales al no lograr durante dos años el diálogo con las autoridades educativas para que “socializaran” el contenido de los libros y así “tener certeza” de lo que sus hijos e hijas van a recibir en primaria a partir del cambio curricular. Solo han podido revisar los contenidos filtrados y no los definitivos.

“Lo más grave es que ni siquiera se han dado a conocer por la autoridad. Si es así [los contenidos filtrados], es muy preocupante porque los niños hoy no necesitan ser ideologizados porque la pandemia nos probó que tenemos un sistema educativo endeble. Van a socializar conceptos que no sabemos si están apegados al rigor científico y si corresponden a la realidad del país como ‘igualdad sustantiva’, el reconocimiento de su identidad sexual, donde los niños llevan un proceso natural… Es una batalla que siempre hemos tenido en la Unión, no es de ahorita, es de décadas, en donde no se les debe de imponer esta llamada ‘ideología de género’, que busca cualquier pretexto para identificar estos procesos”, afirmó Sánchez.

Por su parte, la SEP dirigida por Leticia Ramírez impugnó el fallo de la Jueza de distrito Yadira Medina a favor de esta unión de padres de familia, por lo que el caso se turnó al Tribunal Colegiado que el miércoles revocó la suspensión en la impresión y distribución de los textos gratuitos. La Jueza fijó para el 12 de junio la audiencia en la que resolverá si concede el amparo. Marx Arriaga, Director general de materiales educativos de la SEP, ironizó en Twitter el lunes:

“Parece que la ultraderecha ganó una vez más; se salió con la suya. Al parecer, detuvo la impresión de los 57 libros de texto gratuitos que habían diseñado miles de maestros de todo el país… Creo que es momento de agachar la cabeza y rendirnos”.

Por alusión, el encargado de despacho de la Unión Nacional de Padres de Familia, Israel Sánchez, criticó que un funcionario público decida pronunciarse en Twitter en vez de aceptar el diálogo institucional solicitado a la SEP más de una vez. “No es propio de un funcionario público ni de un Gobierno que se dice escuchar las necesidades de los ciudadanos”, lamentó.

SinEmbargo solicitó una entrevista con Marx Arriaga, Director general de materiales educativos de la SEP, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

CONFUSIONES ENTRE PROFESORES

La académica y directora de colegio particular, Irma Villalpando, además escribió en un artículo de la revista Nexos que han habido confusiones entre los profesores a pesar de que en los Consejos Técnicos Escolares ya han habido pláticas de capacitación, ya que la SEP solicitó a los profesores hacer el “programa analítico” sin los programas de estudio actualizados y “de todos” los grados de preescolar, primaria y secundaria, lo que es “contradictorio y confuso” porque el Plan de estudio de 2022 solo contempla iniciar esta reforma curricular con primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria.

“Las prisas, la improvisación, el secretismo de la SEP y la proliferación de versiones han predominado en la puesta en marcha de la Reforma Educativa del Gobierno actual creando un clima de escepticismo e incertidumbre que a nadie beneficia”, concluyó Villalpando en el artículo copublicado con Eduardo Andere, investigador visitante del Colegio de Boston.

Cuando la Unión Nacional de Padres de Familia señala que los nuevos libros de texto gratuito se han hecho “a espaldas de los mexicanos” se refieren a que el 10 de abril de 2023, Marx Arriaga, Director general de materiales educativos de la SEP, tuiteó que ya estaban por terminarlos sin antes haber publicado el plan de estudios actualizado (tienen hasta finales de julio) y sin precisar otra gran duda del sector educativo: si solo para primer grado, como quedaron, o también para el resto de grados.

“Nos ponen a trabajar en las juntas con materiales que aún no han aceptado y con supuestos… El proyecto piloto va para primer grado, pero no hago caso a los libros de texto en primero, porque no todos saben leer y escribir, y me enfoco en pulirles eso”, comentó una profesora de primaria en la Ciudad de México.

“Se supone que ahorita debería de venir para primer año y no creo que no se permita el tiraje puesto que ya están algunos materiales exhibidos. Vino una editorial que se dedica a hacer guías para los niños y maestros, y ya las tienen para el nuevo ciclo escolar con el nuevo programa”, dijo otra maestra.

En junio, se define si la Unión Nacional de Padres de Familia gana o no el amparo y hasta el 26 de julio la SEP tiene para actualizar los planes de estudio a la par de la Nueva Escuela Mexicana.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.