Moctezuma, Atahualpa y la caída de dos grandes imperios: el azteca y el inca

El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma habló con SinEmbargo sobre el libro que escribe junto con el peruano Luis Millones: Moctezuma y Atahualpa. Vida, pasión y muerte de dos gobernantes.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).–Moctezuma y Atahualpa. La historia de ambos lleva a hablar sobre la caída de los dos grandes imperios prehispánicos: el azteca y el inca. Ambos, de hecho, enfrentaron la llegada de los españoles y presenciaron la caída de sus imperios, uno fue hecho prisionero por Hernán Cortés y el otro por Francisco Pizarro . El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma y Luis Millones, uno de los científicos sociales más importantes de Perú escriben sobre ellos en un libro que recoge la “Vida, pasión y muerte de dos gobernantes”, un texto editado por Tusquets.

“La figura de Moctezuma es la que me toca tratar, al doctor Millones le toca Atahualpa, él es un gran investigador del pasado del Perú y del área andina. yo en la parte que me corresponde, traté de dar un panorama general de algunos antecedentes de lo que sería el imperio mexica, hasta que llega la figura de Moctezuma, esto ocurre en 1502 y él va a durar en el mando, como tlatoani, hasta el año 1520 en que muere”, comentó Matos Moctezuma en entrevista.

El caso de Atahualpa, explicó, es posterior. Él morirá hasta 1533, en la población de Cajamarca, donde lo ejecutan los españoles. “Entonces, la figura de Moctezuma es una figura que tiene allí una presencia histórica en aquellos momentos, desde la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas hasta el momento en que va a ocurrir su muerte, en el Palacio de Axayácatl, que era el palacio de su padre, que también había sido tlatoani y que es el que Moctezuma designa para que los españoles habiten durante su primera estancia en Tenochtitlan”.

“Es muy importante siempre acudir a la historia para poder entender determinados procesos, determinados acontecimientos y este fue uno de la mayor relevancia, es decir, la caída de dos grandes imperios, quizá los más importantes en aquel momento en América, y que eran los enemigos a vencer por parte de los españoles por lo que representaban estos dos imperios, entonces, hacer una comparación de cómo sucedió en un caso y en el otro, resulta importante para que se conozca, precisamente, cómo se sucedieron estos hechos que culminaron claro con la muerte de los dos gobernantes y con, finalmente, la caída de dos grandes imperios, entonces, es muy importante escribir”, expresó.

Eduardo Matos Moctezuma platicó cómo tanto en Tenochtitlán como en el área andina, se van a presentar ciertos fenómenos que van a causar temor entre las poblaciones, los cuales son vistos como augurios que no implicaban nada bueno para el imperio. “Eran consideradas señales que presagiaban que estos imperios iban a venir a menos, yo ahí relato como en el caso de Tenochtitlán son ocho de fenómenos que ocurren y que han sido relatados por Fray Bernardino de Sahagún y por Diego Muñoz Camargo, cronista de Tlaxcala”.

“Estos fenómenos quizá algunos no sucedieron en realidad sino que son parte de esta presencia de cosas un poquito esotéricas dentro de la población y cómo van tomando forma de realidad a través de lo que la misma gente va hablando y demás. Sin embargo, alguno de ellos sí pudo haber ocurrido, como es el caso del cometa; sabemos que el paso de los cometas son muy predecibles, inclusive, la moderna astronomía perfectamente sabe en qué momento va a suceder la aparición de otro cometa, entonces quizá ese sí ocurrió y como siempre eran, los cometas y los eclipses, eran poseedores, tanto en el Viejo Mundo como en la antigua América, de que iban a ocurrir sucesos un tanto nefastos”, apuntó.

—¿Cómo murió Moctezuma? Hay varias versiones, la conocida de que fue apedreado e incluso que lo mataron los españoles.

—Yo trato precisamente el final de Moctezuma y su muerte, haciendo ver cómo estando asediado el Palacio de Axayácatl, que eran donde residían los españoles y habían tomado prisionero ahí a Moctezuma. Cómo viéndose atacados muy fuertemente por los batallones mexicas, que asediaban el Palacio de Axayácatl, entonces, Cortés, un tanto desesperado o nervioso, le pide a Moctezuma que se asome para calmar el ánimo de sus gentes, según Bernal Díaz del Castillo, el mismo Moctezuma, a través de los traductores, le comenta Cortés que va a ser inútil que él hable ante su gente, porque ya han elegido a otro tlatoani, o sea, él ya no tiene el poder que representaba ser el gobernante máximo, el tlatoani, entonces, según la versión española, de todas maneras él se asoma y, entonces, viene esta versión, que es la más difundida, de que se le apedrea y que una de estas piedras lo hiere y finalmente va a morir. Hay otra versión, más bien de cronistas de descendencia indígena, que mencionan que no fue así, que fueron los españoles quienes lo asesinaron y algunos hablan de apuñalamiento, inclusive se señala Alvarado como el actor que provoca la muerte de Moctezuma.

“El hecho es que, yo pienso que en realidad ya al enterarse los españoles de que Moctezuma no tiene el poder y que más bien ya se constituye en una carga el tenerlo ahí, puesto que ya estaban planeando la huida, si Moctezuma no lograba aplacar a las huestes mexicas, ellos ya estaban planeando huir, y así lo hacen en la famosa noche triste, pero ya no querían tener a una persona que no les era útil políticamente, entonces, yo pienso que en efecto quizá los españoles tomaron esa determinación de aniquilarlo y preparar la huida”.

—¿Por qué Moctezuma, un guerrero, un estratega, no evitó la llegada de los españoles a Tenochtitlán?

—Sabemos perfectamente que ya los mexicas y Moctezuma estaba enterado de que había gente extraña en la costa, antes de la llegada de Cortés, ahí estaba la expedición de Grijalva, la expedición de Hernández, en fin, y que habían combatido ya contra los grupos, con los indígenas con los que se encontraron, o sea, que ya sabían perfectamente que había estas gentes.

“Cuando llega Cortés, evidentemente, no es para ellos extraño esto, pero creo que también hay allí esta invención de que creían que eran dioses que retornaban, pienso que esto ya lo han estudiado también investigadores como Guilhem Olivie, que señala que no fue así, pero finalmente llegan y ya sabemos todo lo que va a acontecer: llegan a Veracruz y empiezan, son bien recibidos allí, porque la gente local, totonacas, se van a quejar con Cortés de que los tiene sometidos y son tributarios de Tenochtitlan, y por lo tanto ya no lo reciben en son de guerra, como había ocurrido un poco antes cuando venían costeando por la zona maya, donde se crean los primeros enfrentamientos entre españoles y mayas, aquí la actitud cambia por parte de los locales y van a recibir, inclusive, a quejarse con Cortés de que son súbditos de Moctezuma y tienen que pagar un tributo, etcétera, entonces, es cuando Cortés ve que tiene gente que lo va a apoyar, que lo recibe no en plan de guerra y decide también encallar las naves, y a partir de ahí va a avanzar, Cortés, hacia Tenochtitlanm con diversas vicisitudes que van ocurriendo hasta que llega a conquistar las dos ciudades mexicas de Tenochtitlán y Tlatelolco, el 13 de agosto de 1521”.

—¿Por qué se enaltece más la figura de Cuauhtémoc y no tanto la de Moctezuma?

—Porque los insurgentes estaban combatiendo, digamos, contra la presencia de 300 años de colonia española y cuando alcanzan el triunfo, en 1821, buscan, digamos, símbolos para la nueva nación, para la esta nación que está surgiendo ya libre de la presencia española y la figura que se les presenta es la de Cuauhtémoc, que era quien había resistido en contra de esa presencia y de los miles y miles de grupos indígenas que se unieron a Cortés para liberarse del yugo mexica a que estaban sometidos”.

—Me interesa escucharlo sobre esta postura cada vez más constante que da cuenta a Cortés como este padre del mestizaje…

—Sí, en efecto, hay algún estudioso que, yo diría, ha mitificado a Cortés, haciendo ver varias facetas del conquistador, que realmente no se apegan a lo que conocemos y la mayoría de los estudiosos de estos momentos históricos, no ven la figura de Cortés con todos estos atributos supuestos que le otorgan muy pocos investigadores, la mayoría no coincide en que es el padre del mestizaje y que venía en muy buena actitud y que quién sabe cuántas cosas, no. Los hechos, la historia, muestra estos hechos y sabemos cómo sucedieron y qué fue lo que ocurrió. Igual tenemos el caso en Perú con Pizarro, con Almagro que son los que van a llevar a cabo la conquista allá y que va a culminar al igual que aquí con el triunfo de las fuerzas españolas y en el caso nuestro de las fuerzas españolas y de esos miles y miles de contingentes indígenas que apoyaron a Cortés en contra de Tenochtitlan, que tenía sometidos a muchos de estos pueblos indígenas”.

