Me equivoqué con las propuestas de ministros para la SCJN, se lamenta el Presidente

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).–El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó esta mañana las propuestas que hizo para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Dijo que una vez ratificados “cambiaron de parecer: ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”.

“Dije: ‘voy a tener oportunidad de proponer a ministros’. Hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes. ‘Pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México’. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas pero ya una vez que [los] propuse por el cargo, o porque cambiaron de parecer: ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”, dijo el Presidente.