Lula se muestra convencido de que ganará la segunda vuelta a la Presidencia de Brasil

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) – El candidato a la Presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha mostrado este domingo su convicción de que ganará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, después de que este domingo fuese el candidato más votado en la primera vuelta por un estrecho margen contra su principal rival, Jair Bolsonaro.

“Vamos a ganar en São Paulo y vamos a ganar en Brasil”, ha expresado Lula, refiriéndose a Fernando Haddad (PT) en la segunda ronda contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), según un discurso del político a sus simpatizantes recogido por el periódico Folha de S.Paulo.

No obstante, el también expresidente del país, ha lamentado no haber ganado las elecciones en la primera vuelta.

“Ayer dije que en todas las elecciones quiero ganar en la primera vuelta, pero no siempre es posible. Me motiva la creencia de que nada sucede por casualidad”, ha afirmado.

Eu adoro fazer campanha. E teremos mais 28 dias. Adoro fazer comício, subir em caminhão. E será a primeira oportunidade de ter um debate cara a cara com o atual presidente. Pra gente poder fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos.

— Lula 13 (@LulaOficial) October 3, 2022