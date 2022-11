Fed sube tasa de interés 75 puntos base por 4ta vez; alcanza mayor nivel desde 2008

Madrid, 2 Nov. (EUROPA PRESS).- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido aprobar por unanimidad una cuarta subida consecutiva de los tipos de interés del país de 75 puntos básicos, hasta situarlos en un rango objetivo de entre el 3.75 por ciento y el cuatro por ciento, según ha informado este miércoles.

Esto supone el mayor precio del dinero registrado por el país desde enero de 2008, pocos meses antes de que se desencadenara la crisis de ese año con las quiebras de Bear Sterns y Lehman Brothers.

La autoridad monetaria estadounidense ha vuelto a pronosticar que será “apropiado” acometer nuevas subidas de los tipos de interés en próximas reuniones.

Por otro lado, se ha mantenido sin cambios los planes de reducción del balance, reinvirtiendo los principales de la deuda que venza, a excepción de 95 mil millones de dólares cada mes, entre bonos del Tesoro y titulizaciones hipotecarias.

PARO E INFLACIÓN

El mercado de trabajo estadounidense creó 263 mil empleos no agrícolas durante el pasado mes de agosto. De su lado, el paro se redujo dos décimas, hasta el 3.5 por ciento, manteniendo así la recuperación laboral de forma sostenida.

La economía del país experimentó un crecimiento del 0.6 por ciento de su PIB en el tercer trimestre, según la primera estimación del dato publicada por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno.

Asimismo, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó el pasado mes de septiembre en el 6.2 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, la misma cifra que el mes anterior. La tasa mensual registró una expansión del 0.3 por ciento, también sin cambios respecto al mes precedente.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de la energía y de los alimentos por su mayor volatilidad, se situó en el 0.5 por ciento, igual que en agosto, mientras que en tasa anual se aceleró al 5.1 por ciento, dos décimas menos.

LIVE NOW: Press conference with #FOMC Chair Powell: https://t.co/1uJrua5qsH and https://t.co/FJa6TbkDMt

— Federal Reserve (@federalreserve) November 2, 2022