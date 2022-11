Cuerpo hiperrealista de Cristo es exhibido en exposición de la Catedral de Salamanca

Por Laura Ramírez

Madrid, 2 de noviembre (Europa Press).- La exposición “The Mystery Man”, promovida por ArtiSplendore e inaugurada el pasado 13 de octubre en la Catedral de Salamanca, muestra el cuerpo hiperrealista de Jesucristo recreado a partir de la Sábana Santa.

Blanco ha destacado que los visitantes van a poder situarse “ante Jesús” pues han recreado “el cuerpo más fidedigno y en calidad hiperrealista”, y no descarta que genere “polémica”.

“Ayer, cuando colocamos el cuerpo estaba ante Jesús, ante la imagen de Jesús, vas a tener la ocasión de sentir que estás ante el reflejo de su obra sin ninguna interpretación”, ha precisado, al tiempo que ha añadido que “la polémica también estará servida para algunos” porque es “algo que nadie se había atrevido a hacer” hasta ahora.

The Holy Shroud of Turin, a realistic reproduction of what Jesus Christ actually looked like (according to Holy Shroud) is presented today.

From today until December you will be able to visit the exhibition in the Salamanca Cathedral. pic.twitter.com/HG95a5hBO0

— Brian McKevitt (@BMcKev) October 14, 2022