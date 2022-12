VIDEO: FIFA explica gol polémico de Japón; AP muestra FOTO de balón adentro del campo

Por Ciarán Fahey

DOHA (AP) — Desde la mayoría de los ángulos parece que la pelota salió del campo justo antes de que de Japón anotara el gol del triunfo 2-1 sobre España en la Copa del Mundo.

El fotógrafo de la Associated Press, Petr David Josek, captó una foto desde la parte de arriba que parece apoyar la decisión del árbitro de validarlo.

La imagen de Josek fue tomada el jueves por la noche desde una pasarela en la parte alta del campo del estadio Jalifa Internacional. El sitio desde donde fue realizada la foto es una plataforma elevada justo debajo del techo del estadio que le permite a un grupo reducido de fotógrafo tomar imágenes del partido desde arriba.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y

— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022