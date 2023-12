La Anáhuac, expuesta por alumnos violentos, data de una era de oscurantismo en México

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– “(Marcial) Maciel pasará a la historia como creador de un vasto imperio educativo y financiero, que en México es encabezado por la Universidad Anáhuac y el Instituto Cumbres, donde se ha formado una amplia porción de la élite mexicana de los negocios y de la política. También pasará a la historia como abusador sexual, perteneciente a la peor especie de esa execrable conducta, la que aprovecha la confianza que por su talante y jerarquía provoca el verdugo en su víctima”.

El periodista Miguel Ángel Granados Chapa resumió así el legado de Marcial Maciel cuatro días después de que falleciera el fundador de Los Legionarios de Cristo, en enero de 2008, a los 87 años, en Florida, impune por los abusos que cometió durante décadas en contra de niños de esta congregación y de las escuelas que se fundó, entre ellas la Anáhuac cuyo exrector, ahora fallecido, Juan Manuel Fernández Amenábar, escribió en el lecho de su muerte una carta en la que acusaba a Maciel de haberlo sometido a abusos cuando tenía 16 y 17 años.

Tres años después de la muerte de Marcial Maciel, la Universidad Anáhuac en Puebla buscaría sacudirse el historial delictivo de su fundador. “Es un tema sensible. Se ha procurado retirar todo. Pero no se ha dado carpetazo, cada persona es libre. Cada persona vive el hecho de manera particular. Es un proceso de reconciliación donde no podemos prohibir, ni obligar”, dijo en febrero de 2011 el rector José Gerardo Mata Temoltzin al diario Cambio de Puebla al explicar cómo se habían removido de las instalaciones fotos de más de 50 años de antigüedad y escritos que hacían referencia al fundador de los Legionarios de Cristo.