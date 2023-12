No estaré en elección 2024, dice el Gobernador de NL en oficio divulgado por él mismo

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– Samuel García Sepúlveda hizo oficial que no continuará con sus aspiraciones de participar en la contienda presidencial en 2024 abanderando a Movimiento Ciudadano (MC) y reiteró su regreso al cargo de Gobernador constitucional de Nuevo León.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, se lee en el acuerdo difundido por él mismo este sábado.