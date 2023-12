Euro 2024: España, Italia y Croacia se citan en grupo de la muerte; así fue el sorteo

Por Graham Dunbar

HAMBURGO, Alemania (AP) — Italia y España le añadirán a su histórica rivalidad en el Campeonato Europeo del próximo año después de que el campeón defensor y el dos veces ganador del torneo quedaron sorteados el sábado en el mismo grupo, junto al semifinalista de la Copa Mundial Croacia y Albania.

Italia, campeón de la Euro 2020, cumplió con las expectativas como la opción más complicada y dramática de los bombos inferiores al final de la ceremonia en la que un comediante británico realizó una broma cuando dijeron su nombre.

Italia venció a España en la semifinal del torneo anterior para ganar el título y los españoles eliminaron a los italianos al ganar títulos consecutivos en el 2008 y 2012, incluyendo la goleada 4-0 en la final hace nueve años en Kyiv, Ucrania.

También quedó confirmada la revancha en Alemania de la otra semifinal de la Euro 2020, que se disputó una año después debido a la pandemia de coronavirus. Inglaterra enfrentará a Dinamarca, a la que venció para llegar a la final. El grupo también incluye a Eslovenia y Serbia.

Francia, finalista de la Copa Mundial del año pasado, quedó en el mismo grupo de Austria, Holanda —que perdió dos veces con Francia en la eliminatoria— y el ganador del repechaje de marzo entre Polonia, Estonia, Gales y Finlandia.

Alemania, que ha tenido una serie de malos resultados, iniciará el torneo como local ante Escocia el 13 de junio en el estadio del Bayern Munich. El grupo también incluye a Hungría y Suiza.

Portugal, que sigue siendo liderada por Cristiano Ronaldo, fue el único equipo que terminó la eliminatoria con marca perfecta y ahora enfrentará a Turquía, República Checa y al ganador del repechaje entre Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajistán.

Bélgica quedó en el mismo grupo que Rumania, Eslovaquia y a quien resulte ganador del repechaje entre Israel, Islandia, Bosnia-Herzegovina y Ucrania.

