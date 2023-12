Diputados locales de Morena cuestionan intromisión de TE-CdMx por licencia de Taboada

Los legisladores morenistas prometieron solicitar al Congreso capitalino que se presente una controversia constitucional ante la SCJN por la licencia definitiva que se le otorgó a Santiago Taboada.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México rechazó este sábado la decisión del Tribunal Electoral capitalino sobre aprobar la licencia definitiva de Santiago Taboada Cortina a la Alcaldía Benito Juárez.

A través de un comunicado, los legisladores morenistas dieron a conocer que van a solicitar a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la CdMx que presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invasión de competencias al considerar que es facultad exclusiva del Poder Legislativo de la capital aprobar las licencias de los servidores públicos.

“Rechazamos la actitud errónea e invasiva del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pues está excediendo sus facultades y su decisión es inconstitucional, ya que la resolución configura una intromisión ilegal a las competencias y procedimientos de la Función Legislativa de la capital”, señalaron.

"Rechazamos la actitud errónea e invasiva del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pues está excediendo sus facultades y su decisión es inconstitucional, ya que la resolución configura una intromisión ilegal a las competencias y procedimientos de la Función Legislativa de la capital"

Asimismo, adelantaron que interpondrán un juicio electoral ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

En su mensaje, se afirmá que, efectivamente, Taboada solicitó en tiempo y forma su licencia definitiva como Alcalde de Benito Juárez, con efectos a partir del día 2 de diciembre del presente, luego de convertirse en precandidato único de la oposición.

“La razón por la que no se ha aprobado la licencia es porque no ha sesionado el pleno del Congreso y, por lo tanto, no se ha puesto a su consideración dicho asunto. Sin embargo, el Legislativo de la Ciudad está en posibilidad de someterlo a votación en la próxima sesión del pleno”, agregó Morena.

¡A @MorenaCiudadMex se le aguó la fiesta!

Quisieron sacarme de la contienda a la mala, pero hoy el @TECDMX confirma que puedo contender. Por eso a los del partido del espionaje les molesta la autonomía de las instituciones.

Le agradezco al Tribunal su profesionalismo y agilidad. — Santiago Taboada (@STaboadaMx) December 2, 2023

Ademas, para el grupo parlamentario, “el Congreso de la Ciudad de México no incurrió en ninguna omisión para resolver sobre la solicitud de licencia definitiva de Santiago Taboada para separarse del cargo, pues no existe ningún plazo legal para ejercer la facultad de aprobar dicha licencia”.

También consideraron que, a diferencia de las diputadas y los diputados de Morena, “el panismo está actuando de manera irresponsable, generando ingobernabilidad en la ciudad y en la alcaldía Benito Juárez; pues al provocar una resolución inconstitucional, están creando una situación de incertidumbre jurídica sobre el procedimiento legislativo para designar a un sustituto”.

TRIBUNAL ELECTORAL DE CDMX APRUEBA LICENCIA DE TABOADA

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México aprobó definitivamente la licencia como Alcalde de Benito Juárez de Santiago Taboada Cortina, precandidato del Frente Opositor a la Jefatura de Gobiernode la Ciudad de México (CdMx), luego de que la solicitud para obtener la licencia había quedado pendiente en días anteriores.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México declaró la aprobación de la licencia definitiva de Santiago Taboada Cortina, Alcalde de la Demarcación Benito Juárez a efecto de que pueda participar en el proceso electoral ordinario a la Jefatura de Gobierno 2023-2024.

⏬https://t.co/ckl7fnsf3y — Tribunal Electoral de la Ciudad México (@TECDMX) December 2, 2023

A través de un comunicado, el Tribunal Electoral capitalino declaró que aprobó la solicitud de licencia definitiva de Taboada como Alcalde de la Benito Juárez, a efecto de que pueda participar en el proceso electoral 2023-2024 a la Jefatura de Gobierno.

En el boletín se señala que, dado que quien aspire a ser mandatario de la capital debe separarse del cargo público que ostente a más tardar 180 días antes de la jornada electoral, no haber atendido su petición habría puesto en riesgo su derecho de voto pasivo.

Por ello, en estricto apego al criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal Electoral de la CdMx resolvió proteger el derecho a ser votado del actor, en este caso Santiago Taboada, quien ya había manifestado su pretensión de ser candidato a la Jefatura de Gobierno.