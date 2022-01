The Flash reiniciará por completo el timeline del Universo DC

Madrid, 3 de enero (Europa Press).- Ezra Miller se enfundará nuevamente el traje del velocista escarlata en el filme en solitario del héroe bajo la batuta de Andy Muschietti. Aunque poco se sabe de la trama, una nueva información apunta que la película de PElícu destruirá el Universo DC reiniciando así por completo el timeline de la saga.

El usuario MyTimeToShineHello a través de su cuenta en Twitter, es quien señala que la cinta, eliminará de la cronología toda la saga iniciada por Zack Snyder.

I don't usually tweet about DC stuff but I habe a friend who have seen The Flash and the movie will erase every movie Snyder has done. Man of Steel, Batman v Superman and Justice League never happened now. Erased from continuity. Affleck and Cavill are both gone

— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 1, 2022