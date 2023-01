¿Qué le sucedió a Damar Hamlin? ¿Cómo puede desplomarse así un atleta de 24 años?

La familia de Damar Hamin expresó gratitud por las muestras de apoyo que ha recibido y pidió las plegarias de todos por la recuperación del jugador de los Bills de Buffalo el martes, un día después de que sufrió un paro cardíaco durante un partido.

Por Rob Maaddi

WASHINGTON (AP).- Damar Hamlin, safety de los Bills de Buffalo, sufrió un paro cardíaco luego de derribar a un adversario durante el partido del lunes por la noche, lo cual causó que la NFL suspendiera un partido entre ese equipo y los Bengals de Cincinnati.

Pese a la relevancia que tenía el encuentro entre dos equipos que disputarán los playoffs, ésta quedó eclipsada por la escena escalofriante del colapso de Hamlin y de la consternación entre todos los presentes en el estadio, en un partido que se transmitía por televisión nacional.

“Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco tras un golpe en nuestro partido contra los Bengals. Recuperó el ritmo cardíaco sobre el césped y fue trasladado al UC Medical Center para más pruebas y tratamiento”, explicó el equipo en un comunicado. “Actualmente está sedado y su estado es crítico”.

Damar Hamlin suffered a cardiac arrest following a hit in our game versus the Bengals. His heartbeat was restored on the field and he was transferred to the UC Medical Center for further testing and treatment. He is currently sedated and listed in critical condition. — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 3, 2023

El jugador de 24 años recibió reanimación cardiopulmonar en el terreno, informó ESPN durante la transmisión del encuentro. Los compañeros de Hamlin lo rodearon para evitar que el público viera las maniobras.

Muchos lloraban y rezaban mientras el safety recibía la atención de emergencia por parte de médicos independientes y del equipo, así como de socorristas locales. Una ambulancia lo trasladó al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati (UC).

Más tarde, su compañero Stefon Diggs lo visitó en la clínica, mientras seguidores de ambos equipos se reunían frente a ésta. Algunos portaban velas y oraban.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON HAMLIN?

Sufrió un problema cardíaco cuando derribaba al receptor de los Bengals, Tee Higgins, en una jugada más bien de rutina, que no pareció inusitadamente violenta.

Higgins corría con el balón, en un avance de 13 yardas tras recibir un pase de Joe Burrow. Con el hombro derecho, golpeó en el pecho a Hamlin, quien lo abrazó para derribarlo.

Rápidamente, Hamlin se puso de pie y pareció ajustarse la barra protectora del casco con la mano derecha. Sin motivo aparente y unos segundos después, se desplomó hacia atrás y quedó inmóvil.

Permaneció 19 minutos tendido en el pasto mientras recibía atención médica. El canal WXIX-TV de Cincinnati informó que fue necesario usar un desfibrilador automatizado y externo así como las maniobras de resucitación cardiopulmonar.

The thoughts and prayers of all of Bills Mafia are supporting you, Damar. 🙏 pic.twitter.com/lDWNAOEPX4 — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 3, 2023

¿POR QUÉ TARDÓ TANTO LA DECISIÓN DE SUSPENDER EL PARTIDO?

La NFL tardó aproximadamente una hora en declarar oficialmente que el encuentro estaba suspendido tras el colapso de Hamlin. En ese tiempo, los ejecutivos de la liga habrían reunido información, se comunicaron con el árbitro Shawn Smith, así como con los entrenadores de los dos equipos y con el sindicato de jugadores de la NFL.

Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas de la NFL, dijo que se activó el plan de acción de emergencia de la liga. Vincent se comunicó con el comisionado Roger Goodell y con DeMaurice Smith, líder del sindicato (NFLPA).

Dawn Aponte, directora administrativa de la liga, estaba en el partido y se comunicó con el entrenador de los Bills Sean McDermott y con el de los Bengals coach Zac Taylor, lo mismo que con el árbitro.

“Fue un proceso fluido, y las cosas cambiaban cada minuto”, explicó Vincent. “Era evidente por el teléfono que las emociones eran intensas y que la situación era delicada”.

Vincent rechazó lo dicho en la transmisión de ESPN, acerca de que se había instado a que los equipos calentaran durante cinco minutos a fin de reanudar el partido.

“No sé de dónde salió eso”, dijo Vincent. “Jamás nos pasó por la mente hablar acerca de un calentamiento para que se reanudara el partido. Eso es ridículo, es insensible y no representa una situación en la que debiéramos estar jamás”.

¿QUIÉN ES HAMLIN?

Hamlin pasó cinco años en el futbol americano colegial con Pittsburgh, la ciudad donde creció. Apareció en 48 partidos con los Panthers durante ese periodo. Se le eligió al equipo ideal de su conferencia en el último año, así como capitán de su conjunto.

Asimismo, fue seleccionado para jugar el Senior Bowl.

Reclutado en la sexta ronda del draft de 2021 por los Bills, Hamlin jugó 14 partidos como novato. Se convirtió en titular esta temporada, tras la lesión de Micah Hyde.

En 2020, Hamlin comenzó a organizar una colecta de juguetes para Navidad en McKees Rocks, Pennsilvania, su localidad de origen. Para la madrugada del martes, después de su problema de salud, la iniciativa había reunido más de 3.1 millones de dólares.

Su meta original era de dos mil 500 dólares.

Rodger Saffold, integrante de la línea ofensiva de los Bills, describió en Twitter a Hamlin como un compañero “amable, atento y que trabaja extremadamente duro”.

“Es leal, honesto y siempre puede dibujar una sonrisa en tu rostro”, añadió. “Es más que un deportista, es un querido hijo y hermano”.

¿QUÉ SIGUE PARA LA NFL?

El encuentro entre los Bills y los Bengals tenía grandes implicaciones para la postemporada. Ambos equipos pelean por el primer sitio de la Conferencia Americana.

Los Bills (12-3) llegaron al compromiso en el puesto de honor, mientras que los Bengals (11-4) tenían una oportunidad de asegurar el cetro de la División Norte con una victoria. Otro equipo involucrado en la lucha por la cima de la Americana es Kansas City (13-3).

Cincinnati ganaba por 7-3 en el primer cuarto, cuando el encuentro se detuvo.

Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de comunicaciones, asuntos públicos y políticas de la NFL, dijo durante una conferencia telefónica, poco después de la medianoche, que no se ha definido una fecha tentativa para reanudar el partido.

“Nuestra preocupación principal es el jugador y su bienestar. En un momento apropiado, estoy seguro de que conversaremos sobre los próximos pasos relacionados con el partido”, dijo Miller.

La NFL está comenzando la última semana de la campaña regular. Está previsto que los playoffs inicien el 14 de enero.

Demar Hamlin is a kind caring extremely hard worker. He is loyal honest and can always put a smile on your face. He is more than an athlete, he is a son and brother. I pray God gives him mercy and brings him back to us. — Rodger Saffold (@Rodger_Saffold) January 3, 2023