Damar Hamlin, de Buffalo Bills, en estado crítico tras colapsar en el campo de juego

Hamlin, jugador de los Bills de la NFL, colapsa en pleno partido y se encuentra en estado crítico

Por Mitch Stacy

Cincinnati, EU, 2 de enero (AP) — El safety de los Bills de Búfalo, Damar Hamlin, colapsó en el campo y al parecer recibió reanimación cardiopulmonar antes de que se lo llevaran al hospital, y se encuentra en estado crítico de acuerdo con la NFL. El duelo de Búfalo ante los Bengals de Cincinnati fue suspendido por la noche.

La NFL anunció casi una hora después de que ocurrió la lesión que el juego no se reanudaría. Cuándo o si los jugadores regresarán al campo no quedó claro de manera inmediata.

Hamlin fue atendido en el campo por personal médico del equipo e independiente y paramédicos locales, agregó la NFL. Lo rodearon los jugadores de ambos equipos que estaban impactos.

Una ambulancia ingresó al campo cuatro minutos después de que colapso, mientras algunos jugadores comenzaron a llorar, incluyendo el cornerback Tre’Davious White. Los quarterbacks —Josh Allen de Búfalo y Joe Burrow de Cincinnati— se abrazaron.

Hamilton colapsó a las 20:55 p.m. y cuando se lo llevaron 16 minutos después, los Bills se reunieron para rezar. Lo trasladaron al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. Cinco minutos después de que la ambulancia salió fuera, se suspendió el encuentro y los jugadores abandonaron lentamente el campo hacia los vestuarios.

Bills safety Damar Hamlin remained down on the field after a scary hit.

According to the broadcast, medical personnel have administered CPR. pic.twitter.com/JKCWmfzaLT

— ESPN (@espn) January 3, 2023