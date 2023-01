VIDEOS: Una multitud de aficionados despide a “O Rey” Pelé en el estadio del Santos

Por Mauricio Savarese

SANTOS, Brasil, 2 de enero (AP).— Una multitud de dolientes brasileños comenzó a rendir homenaje a Pelé el lunes, en una procesión solemne ante su féretro en el Estadio Vila Belmiro, en la ciudad de Santos.

El astro brasileño del fútbol falleció el jueves, tras una batalla contra el cáncer. Tenía 82 años.

El ataúd de Pelé fue colocado sobre la cancha donde el deportista marcó algunos de los mejores goles en su carrera. Los asistentes al funeral caminaron ante el cadáver en el estadio con aforo para 16 mil espectadores a las afueras de Sao Paulo.

Está previsto que el sepelio se realice el martes, en un cementerio que se ubica apenas a unos 600 metros del estadio.

▶️ DESPEDIDA 👑 | Centenas de pessoas aguardam em filas nas imediações da Vila Belmiro para a despedida ao Rei Pelé (via BLOG DO ALMEIDA) pic.twitter.com/NAnvu1kcLF

Los aficionados llegaron desde las primeras horas del lunes para honrar a Pelé, cuyo nombre real era Edson Arantes do Nascimento.

Uno de ellos fue Gilmar Mendes, Juez de la Corte Suprema.

#ADEUSAOREI 👑🖤O corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, chegou a Santos por volta das 3h40 desta segunda-feira (2) para o velório que será realizado a partir das 10h, na Vila Belmiro. O traslado partiu do Hospital Albert Einstein, onde ele faleceu na última quinta-feira. pic.twitter.com/m90E16NTI7

“Es un momento muy triste, pero estamos viendo ahora el significado real de este jugador legendario para nuestro país”, dijo Mendes a la prensa “Mi oficina tiene camisetas firmadas por Pelé, así como una foto autografiada de él, cuando jugó de arquero. Hay DVDs, fotos y una gran colección de artículos relacionados con él”.

Mendes añadió que Pelé fue un hombre sencillo pese a su fama mundial. Consideró que el futbolista fallecido se merece todos los homenajes.

#DESPEDIDA 👑⚽🖤 O ÚLTIMO ADEUS AO REI! Milhares de pessoas se despedem do Rei do Futebol na manhã desta segunda-feira (2). O corpo de Pelé está sendo velado desde às 10h, no centro do gramado da Vila Belmiro, em uma cerimônia aberta ao público e que terá duração de 24 horas. pic.twitter.com/sdsE9kcZmH

— Prefeitura de Santos (@santos_agora) January 2, 2023