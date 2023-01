El féretro de Pelé llega al estadio del Santos, el equipo de su vida, para ser velado

SANTOS (BRASIL), 2 Ene. (dpa/EP) – El cuerpo del exjugador brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé” llegó este lunes al Estadio Urbano Caldeira del Santos FC para ser velado por los aficionados que quieran dar su último adiós a O Rei.

La comitiva fúnebre que transportaba el féretro del exfutbolista, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, llegó al Estádio Urbano Caldeira, en el distrito de Vila Belmiro, en torno a las 4 de la madrugada (hora local) del lunes.

Numerosos aficionados esperaban en la entrada del estadio, como pudo verse en vídeos publicados en las redes sociales. La caravana, escoltada por policías y bomberos, había partido unas dos horas antes del Hospital Albert Einstein de São Paulo, a unos 80 kilómetros de distancia, donde Pelé falleció el jueves a los 82 años.

O corpo de Pelé acaba de chegar na Vila Belmiro. O Rei do Futebol foi recebido com um foguetório nos arredores do estádio do Santos. O velório do Rei do Futebol começa às 10h desta segunda-feira. pic.twitter.com/rdaoyKhWgZ

