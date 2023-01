Pelé será enterrado el 3 de enero luego de su velatorio en el estadio del Santos

Madrid, 31 de diciembre (Europa Press).– El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, será enterrado el 3 de enero en el Memorial de la Necrópolis Ecuménica de Sao Paulo, después de un día entero de velatorio en el césped del estadio del Santos.

“O Rei” tendrá una despedida multitudinaria en Vila Belmiro, abierta al público, que comenzará el día 2 a las 10:00, siendo de madrugada el traslado de su cuerpo desde el Hospital Albert Einstein donde falleció el jueves a los 82 años, tras más de un año luchando contra un cáncer de colón.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022