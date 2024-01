VIDEOS: Santiago Taboada viste de panistas a haitianos y los lleva a su mitin

Un reportero cuestionó a los migrantes sobre su procedencia y si venían a apoyar a Santiago Taboada y aunque, con playeras y banderas del partido blanquiazul ondeando, sólo algo dijeron en francés pero sin dar una respuesta concreta a las preguntas.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Varios migrantes de origen haitiano fueron vestidos con playeras blanquiazules y con el logotipo del Partido Acción Nacional (PAN) durante el cierre de precampaña del exalcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, quien busca la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx). Ninguno de ellos hablaba español y tampoco sabían de qué trataba el evento.

El reportero David Santiago, del diario Expansión Política, acudió al evento realizado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde vio a varios haitianos que portaban playeras y ondeaban banderas con los signos identitarios del PAN. Sin embargo, al aproximarse a ellos ninguno pudo responderle sobre si apoyaban a Santiago Taboada o quién los había llevado al mitin, pues no hablaban español.

“¿Ustedes de donde vienen? ¿Vienen a apoyar al candidato?”, cuestionó sin recibir ninguna respuesta clara.

En una fotografía donde pueden verse a algunos de los migrantes durante el acto de precampaña, también les acompaña un hombre que responde a Francisco Ruíz Romo, Coordinador del Centro de Servicios y Atención Ciudadana en la Gustavo A. Madero. Dicha persona también se trata de un militante panista y quien, por el cargo que desempeña, al momento del mítin —por tratarse de día hábil y horario laboral— debía de estar trabajando en la mencionada Coordinación.

La intensa viralización de los videos causó gran indignación por parte de varios usuarios en redes sociales, quienes condenaron el empleo de los migrantes para fines políticos, sobre todo al también tratarse de individuos que, al ser extranjeros, no pueden votar en las elecciones de este año.

“Para que luego no digan que no se hundieron solos los panistas de la CDMX. Usar la desesperación de los migrantes de esta forma; no tienen madre”, escribió un usuario.