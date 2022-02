Fenómenos climáticos extremos causaron pérdidas de medio billón de euros en 4 décadas

Copenhague, 3 feb (EFE).- Fenómenos climáticos extremos como las tormentas, las inundaciones o las olas de calor provocaron pérdidas de cerca de medio billón de euros en las últimas cuatro décadas en una treintena de países europeos, según un estudio difundido hoy por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

El estudio, que se basa entre otros en datos recopilados por la reaseguradora Munich Re y el laboratorio de ideas Risklayer, calcula que de 1980 a 2020 perdieron la vida entre 85 mil y 145 mil personas a causa de esos fenómenos extremos.

El informe recopila datos de los 27 países de la Unión Europea (UE), Noruega, Suiza, Turquía, Islandia y Reino Unido.

