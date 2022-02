FOTO: Un asteroide “potencialmente peligroso” pasará cerca de la Tierra el 4 de marzo

Ciudad de México, 3 de febrero (RT).- The Virtual Telescope Project logró fotografiar el pasado domingo el asteroide (138971) 2001 CB21, un cuerpo celeste catalogado como “potencialmente peligroso” que el próximo 4 de marzo pasará cerca de la Tierra, según lo informó a través de su página web.

Asimismo, se detalla que la instantánea fue tomada de forma remota con la unidad robótica ‘Elena’ (PlaneWave 17″+Paramount ME+SBIG STL-6303E) cuando el planetoide se encontraba a unos 35 millones de kilómetros de nuestro planeta y se acercaba lentamente hacia nosotros. El telescopio fue capaz de seguir el movimiento del asteroide.

