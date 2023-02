Decenas de gigantes chinas están invirtiendo en plantas sobre suelo mexicano: NYT

A medida que la pandemia interrumpió la industria china y colapsó los puertos, dice el reportaje de Goodman, las empresas con fábricas en Estados Unidos sufrieron escasez de piezas manufacturadas en Asia; y es que ahora muchas compañías exigen que sus proveedores establezcan plantas en América del Norte o corren el riesgo de perder su negocio.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– El diario estadounidense The New York Times dice en su edición de este viernes que las compañías de China están corriendo hacia México, “alarmadas por el caos naviero y las fracturas geopolíticas”, para instalar fábricas y preservar sus ventas en Estados Unidos.

Peter S. Goodman, reportero del Times, cuenta la historia de Bill Chan: “Nunca había puesto un pie en México, y mucho menos en la solitaria franja desértica del norte del país donde apruptamente decidió construir una fábrica de 300 millones de dólares. Pero eso le parecía un detalle insignificante, en medio de la presión para adaptarse a una economía global que cambia con rapidez”.

“Era enero de 2022 y la empresa de Chan, Man Wah Furniture Manufacturing, enfrentaba grandes dificultades al trasladar los sofás de sus fábricas en China a los clientes en Estados Unidos. Los precios de envío se habían disparado. Washington y Pekín estaban enfrascados en una feroz guerra comercial. Man Wah, una de las empresas de muebles más grandes de China, estaba ansiosa por fabricar sus productos en el lado norteamericano del Pacífico”, agrega Goodman.

Ese mismo objetivo, dice el texto del Times, explica por qué decenas de importantes empresas chinas están invirtiendo agresivamente en México, aprovechando un acuerdo comercial expansivo con América del Norte. “Siguiendo un camino forjado por las empresas japonesas y surcoreanas, las firmas chinas están estableciendo fábricas que les permiten etiquetar sus productos como ‘Hecho en México’, y luego los transportan en camiones libres de impuestos a Estados Unidos”.

A medida que la pandemia interrumpió la industria china y colapsó los puertos, dice el reportaje de Goodman, las empresas con fábricas en Estados Unidos sufrieron escasez de piezas manufacturadas en Asia. “Ahora muchas compañías exigen que sus proveedores establezcan plantas en América del Norte o corren el riesgo de perder su negocio”.

“El interés de los fabricantes chinos en México forma parte de una tendencia más amplia conocida como nearshoring o deslocalización cercana. Las empresas internacionales están acercando la producción a los clientes para limitar su vulnerabilidad a los problemas de transporte y las tensiones geopolíticas. La participación de las empresas chinas en este cambio muestra la suposición cada vez más profunda de que la brecha que divide a Estados Unidos y China será una característica duradera de la próxima fase de la globalización. Sin embargo, también revela algo fundamental: más allá de las tensiones políticas, las fuerzas comerciales que unen a Estados Unidos y China son aún más poderosas”, señala.

De acuerdo con The New York Times, empresas chinas no tienen intención de abandonar la economía estadounidense, que sigue siendo la más grande del mundo. “En cambio, están estableciendo operaciones dentro del bloque comercial de América del Norte como una forma de suministrar bienes a los estadounidenses, desde productos electrónicos hasta ropa y muebles”.

Cuenta el caso de Nuevo León. “Desde que Samuel García asumió el cargo en octubre de 2021, se han invertido casi siete mil millones de dólares en inversiones extranjeras, lo que convierte a ese estado en el mayor receptor después de Ciudad de México, según la Secretaría de Economía de México. En 2021, las empresas chinas fueron responsables del 30 por ciento de la inversión extranjera en Nuevo León, solo superadas por Estados Unidos con el 47 por ciento”.

En Nuevo León, agrega The New York Times, la tasa de desempleo es de 3.6 por ciento y el aumento de la inversión ha desencadenado una feroz competencia por los trabajadores. “Las empresas astutas han cortejado a sus empleados con extras como comidas de calidad y transporte al trabajo”.

Encontrar proveedores locales también es un desafío, dice. Según los términos del acuerdo comercial de América del Norte, los fabricantes deben emplear porcentajes mínimos de piezas y materias primas de la región para calificar para el acceso libre de impuestos a los demás países del bloque.