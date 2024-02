¿Cuánto costará ver a los Yankees en México? Diablos Rojos revela precios, fechas…

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Los Diablos Rojos de la México revelaron este sábado los precios de los boletos para los dos partidos de exhibición que jugarán ante los Yankees de Nueva York, en lo que significará el retorno de la franquicia más famosa y ganadora a tierras mexicanas en más de medio siglo.

Los boletos más baratos para asistir al Estadio Alfredo Harp Helú están en 700 pesos, en la zona para personas con discapacidad. La zona de Jardines, la más barata para el resto de asistentes, está en 980 pesos; la Berma, en mil 180 pesos; la Platea Alta Lateral, en mil 580 pesos; y la Platea Alta Central en mil 980 pesos, mismo precio que la Platea Baja Lateral Bronce.

Por su parte, la Platea Baja Lateral Plata está en dos mil 680 pesos; la Platea Baja Lateral Oro, en tres mil 380 pesos; la Platea Baja Central, en 3 mil 980 pesos; la zona VIP, la más cara de todo el reciento, estará en 4 mil 800 pesos, poco más de 280 dólares.

Asimismo, la institución informó que el martes 6 de febrero se realizará la venta especial para abonados. Esto es, para quienes tengan el Pase Infernal 2024. Este no incluye el acceso al juego, pero sí el beneficio de la preventa para abonados que lo hayan adquirido hasta antes del domingo 4 de febrero.

El 5 y 6 de febrero no se llevará a cabo ventas del Pase Infernal. ¿Dónde se venderán los boletos? En las taquillas del Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en el noreste de la capital mexicana.

Se venderá máximo 2 boletos por persona para quienes presenten su Pase Infernal. El evento está sujeto a la disponibilidad de localidades y cambios sin previo aviso. Los precios no incluyen los cargos que realiza Ticketmaster por su venta.

The New York Yankees and the Diablos Rojos del México today announced they will hold a historic two-game exhibition series at Alfredo Harp Helú Stadium in Mexico City. The games are scheduled for Sunday, March 24 and Monday, March 25.

