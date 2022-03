VIDEO: Prometida de Ocaña revela sufrir una fuerte depresión por la muerte del actor

Nerea Godínez, la prometida de Octavio Ocaña, confesó en un programa de televisión sufrir de una fuerte depresión a cuatro meses de la trágica muerte del actor de Vecinos.

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 3 de marzo (LaOpinión).- El mundo del entretenimiento sigue conmocionado después de que hace cuatro meses se diera la trágica muerte del actor Octavio Ocaña, quien era conocido por su emblemático personaje de “Benito” en la serie cómica de Vecinos y su prometida, Nerea Godínez reapareció para recordar a su prometido y causó preocupación al revelar que padece una fuerte depresión que no la ha dejado continuar con su vida por el inmenso dolor.

Fue durante una entrevista para el programa De Primera Mano donde la prometida del actor señaló entre lágrimas que diario enfrenta una lucha constante para tratar de superar su duelo, sin embargo, no lo ha conseguido y señaló que sufre de una fuerte depresión que la hace llorar con mucha frecuencia.

“Intento llevar mi vida un poquito más normal, pero si ha sido más difícil, como que cada día vas en un elevador, o sea, la negación, luego te vuelves a enojar y luego dices, ‘bueno, ya pasó’, y luego otra vez dices, ‘¿por qué a mí’?, sí es difícil, me ha costado, pero ahí vamos, poco a poco. La depresión es real, ya hasta voy a llorar, no es fácil lidiar con todo esto”, expresó Godínez.

En otro momento de la entrevista, Nerea Godínez señaló que es su hijo quien la alienta a tratar de salir adelante, pero confesó que por momentos se ha sentido “con ganas de desaparecer” por lo que confesó que ha tenido que recurrir a ayuda profesional pues superar el dolor de la muerte de Octavio Ocaña no es una tarea que pueda hacer sola.

La prometida de #OctavioOcaña, #NereaGodínez, confesó que la depresión por la muerte del joven actor ha llegado a tal punto que decidió buscar ayuda profesional.#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/B2ce7flTkG — De Primera Mano (@deprimeramano) March 2, 2022

“Ya llegué a mi límite, ahora sí que exploté… ya encontré con quien, alguien que no sabe quién soy ni sabía quién era Octavio, entonces ya voy a empezar a ir porque sí es necesario, finalmente la depresión no es nada más llorar, es mucho en el cerebro, secretas muchas cosas que te hacen estar deprimido o cansado o que duermas mucho o que no duermas”, continúo Nerea.

Para finalizar el tema, la joven con quien vivió Octavio Ocaña sus últimos meses de vida, mandó un mensaje para pedir un poco más de empatía para ella y para todas las personas que se encuentran atravesando una fuerte depresión pues señaló que solo quienes la padecen saben cuáles son “los infiernos” a los que se tienen que enfrentar.

