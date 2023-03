Keith Raniere acusa a “magnate de los medios de México” de querer hundirlo en prisión

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Keith Raniere, exlíder de la secta NXIVM, un grupo que reclutaba a mujeres para convertirlas en esclavas sexuales, escribió en una carta desde la cárcel en Tucson, Arizona, que habría sido amenazado de muerte por un empresario de medios de comunicación mexicanos.

“Un magnate de los medios multimillonario de México, a quien yo conozco bien (cuya hija era líder en mi organización), prometió gastar y hacer lo que fuera necesario para encarcelarme por el resto de mi vida, y probablemente matarme. Aquí estoy.”, reveló Raniere en el escrito compartido por The US Sun.

La hija del dueño de un periódico de circulación nacional sería señalada como discípula de Raniere, e integrante del primer círculo de la organización NXIVM, conocido como “esclavas sexuales”.

La carta, escrita a puño y letra por Raniere, se agregó el pasado 24 de febrero al expediente del caso, a pesar de haber sido redactada el 12 de noviembre del año pasado.

El mensaje de Raniere fue un recurso usado para apelar su transferencia propuesta a una de las dos Unidades de Gestión de Comunicaciones (CMU) de la Oficina Federal de Prisiones, denominada “Guantánamo Norte”, en la que se encuentran algunos de los delincuentes y terroristas más violentos del país.

“Enviarme desde USP Tucson, lejos de mis abogados, en un proceso físicamente doloroso y potencialmente tortuoso, a otro entorno potencialmente más peligroso, ajeno a mí, es lo que tradicionalmente hace B.O.P. [la Agencia Federal de Prisiones] silenciar y/o castigar a los reclusos. Por favor, no dejen que me silencien o envíen. Mantenerme en el SHU o colocarme en una unidad diferente es otra forma de represalia y silenciamiento. Por favor, que el B.O.P. me regrese a mi unidad normal, C-1, tan pronto como sea posible”.