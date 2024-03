México no ha solicitado su ingreso al grupo de los BRICS, aclara la SRE ante rumores

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) descartó este domingo que México se una al bloque económico compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) en relación comercial con Norteamérica.

Por medio de un comunicado, la dependencia aclaró que el país continúa con su interés independiente en el desarrollo del peso por las naciones que lo conforman, así como de sus intercambios bilaterales con BRICS.

“En relación con las notas que circulan en diversos medios sobre la supuesta candidatura de México para unirse al grupo de los BRICS en 2024, [aclaramos] que México no ha solicitado su ingreso al grupo de los BRICS”, se lee en una publicación vía X, antes Twitter.

La tarde de ayer, BRICS compartió una imagen del Presidente Andrés Manuel López Obrador estrechando la mano de Xi Jinping, Presidente de China, para confirmar la supuesta unión de México con dicho bloque de desarrollo económico de América del Norte de 2024.

Pese a que la publicación se hizo este sábado, el Gobierno mexicano dio su postura hasta esta tarde, luego de que en 2023, el mandatario federal negará la participación del país en la alianza de Rusia y China.

“Nosotros no vamos a participar en este bloque, en esta asociación. Desde luego, celebramos que lo hagan otros países”, mencionó el pasado 8 de agosto en su conferencia matutina.

