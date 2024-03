Bangladesh otorga libertad bajo fianza a Muhammad Yunus, ganador del Nobel de la Paz

Por Julhas Alam

Daca, Bangladesh, 3 de marzo (AP) — Un Tribunal en Bangladesh dejó en libertad bajo fianza al ganador del Nobel de la Paz Muhammad Yunus, acusado de malversación de fondos por 2.3 millones de dólares.

Yunus, ganador del Nobel en 2006 investigar el uso de microcréditos para ayudar a los pobres, fue sentenciado en enero a seis meses de cárcel por otro cargo, de violar normas laborales. Se le otorgó libertad bajo fianza también en ese caso, el cual ha apelado.

El fiscal Mir Ahmmad Ali Salam dijo que el caso de malversación se trata de un fondo para trabajadores de Grameen Telecom, propietaria del 34.2 por ciento de la empresa de telefonía celular más grande del país, Grameenphone, subsidiaria de la empresa noruega Telenor.

“Laws bring a sense of security and peace among people; again, this law gives birth to apprehensions and fear. Where will we lead this law?”, said Dr Yunus to the press after getting bail.https://t.co/yXagrQVjIX#theworldiswatching #PeacenotPrison #StandwithYunus #ProtectYunus

— Muhammad Yunus (@Yunus_Centre) March 3, 2024