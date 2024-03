Haley gana elecciones primarias del Distrito de Columbia, su primera victoria de 2024

Por Meg Kinnard y Will Weissert

Washington, 3 de marzo (AP) — Nikky Kaley ganó el domingo las primarias republicanas del Distrito de Columbia, apuntándose su primera victoria de la campaña de 2024.

Su triunfo detiene al menos temporalmente la barrida de Donald Trump en las votaciones republicanas, aunque se prevé que el expresidente obtenga varios cientos de delegados más en las contiendas del Supermartes esta semana.

A pesar de sus derrotas en las etapas iniciales, Haley ha dicho que permanecería en la lucha al menos hasta esas contiendas, aunque no ha querido nombrar ninguna primaria en la que sienta la confianza de que ganará. Luego de su derrota de la semana pasada en su estado natal de Carolina del Sur, Haley insistió en que los votantes en los estados subsecuentes se merecen una alternativa a Trump a pesar de que hasta ahora él ha dominado la campaña.

The Associated Press declaró a Haley como ganadora después de que funcionarios del Partido Republicano en el Distrito de Columbia dieron a conocer los resultados. Obtuvo los 19 delegados en disputa.

