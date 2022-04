VIDEOS: “Todo era conmoción”. Tiroteo en Sacramento, EU, deja 6 muertos y 9 heridos

De acuerdo con el departamento de la Policía de Sacramento, el tiroteo ocurrió durante la madrugada de este domingo. Videos compartidos en redes sociales muestran cómo la gente corre del lugar, además del arribo de ambulancias y patrullas.

Sacramento, California, Estados Unidos, 3 de abril (AP) — Seis personas murieron y nueve resultaron heridas en un tiroteo en Sacramento, California, informó la policía el domingo.

El hecho ocurrió en la madrugada en el centro de Sacramento, indicó la policía local.

Videos colocados en Twitter muestran a gente corriendo por la calle mientras se escucha el estruendo de los disparos. También se observan a ambulancias llegando al lugar.

La policía dio escasos detalles, pero indicó vía Twitter que “habrá gran presencia policial en el lugar y los hechos están en desarrollo”.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse alejada del lugar, donde hay varios restaurantes y bares, y que está cerca del Golden One Center, donde juega el equipo de basquetbol Kings de Sacramento.

Another angle of the aftermath of the Sacramento mass shooting – initial reports as many as 50 rounds fired pic.twitter.com/Xm579uHEJy — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) April 3, 2022

Berry Accius, un activista comunitario, relató que acudió al lugar poco después del tiroteo.

“Lo primero que vi fue a las víctimas. Una niña toda cubierta de sangre y otra niña que le quitaba los vidrios rotos de encima, otra niña que gritaba ‘Mataron a mi hermana’. Un madre corría gritando, ‘¿dónde está mi hijo? ¿le han disparado a mi hijo?’”, dijo Accius.

“Todo era conmoción, trauma, una cantidad de cosas que, sabes, uno no quiere ver”, añadió.

Video posted to Snapchat shows first responders of Sacramento Fire Department and law enforcement on scene of a multi-casualty incident in the Downtown area of Sacramento. Witnesses report hearing more than fifty gunshots followed by a car screeching away from the scene. pic.twitter.com/APxe7tsb2b — Malik Earnest (@MalikEarnest) April 3, 2022

Kay Harris, de 32 años, dijo que estaba durmiendo cuando un familiar la llamó para decirle que quizás su hermano murió. Ella pensaba que el hermano estaba en London, un club en el número 1009 de la Calle 10.

Harris dijo que había estado varias veces en el club, al que describió como un lugar “donde va la gente joven”.

La policía acordonó la zona alrededor del club con cinta policial amarilla.

Harris se ha pasado la mañana alrededor del local, esperando información.

🚨 K Street Shooting Update🚨 Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd — Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022

“Este fue un acto violento, sin sentido”, expresó.

La policía de inmediato no respondió a llamadas pidiéndole detalles.