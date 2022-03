Reportera muere en tiroteo afuera de restaurante en EU: 1 más fallece y 3 son heridos

NORFOLK, Virginia, EU (AP) — Una reportera de un periódico de Virginia fue una de dos personas que perdieron la vida la madrugada del sábado en un tiroteo afuera de un restaurante y bar, informaron las autoridades.

Detectives de la policía de Norfolk investigan el incidente en el que resultaron heridas otras tres personas. Jenkins quedó atrapada en el fuego cruzado cuando se retiraba del lugar, dijo el gerente del restaurante Rory Schindel al periódico. La policía no había anunciado ningún arresto el sábado por la tarde.

Jenkins creció en Norfolk y se graduó de la Universidad Estatal de Georgia. Fue becaria en Atlanta Magazine y CNN antes de entrar a trabajar a The Pilot en diciembre de 2020.

The entire @NABJ family is wrapping our arms around the family, friends and colleagues of @virginianpilot reporter, Sierra Jenkins.

This a tragic loss of a beautiful, young, intrepid reporter. We are in close contact with @HRBMP_org for support. https://t.co/2cx1NOzhtD https://t.co/wjQCnoPIkT pic.twitter.com/ggXkszyWSs

— Dorothy Tucker NABJ (@Dorothy4NABJ) March 19, 2022