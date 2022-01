Nuevo tiroteo en EU: 4 muertos y 1 herido por tiroteo en fiesta casera en California

Washington, 23 ene (EFE).- Cuatro personas han muerto y una ha resultado herida en un tiroteo en una vivienda de Inglewood, al sur de Los Ángeles, California, en un suceso que podría estar relacionado con bandas criminales de la zona.

Según los datos que publica Los Ángeles Times, el tiroteo se produjo en la madrugada del domingo. Tres personas murieron en el acto y dos heridos fueron trasladados al hospital, donde falleció una cuarta víctima.

El superviviente, según la cadena ABC, tiene antecedentes y pertenece a una banda de la zona.

A #shooting at a #HouseParty in #Inglewood in Southern #California has left four people #dead and one injured, local officials say, calling it the city’s worst mass #shooting since the 1990s. pic.twitter.com/nEkBkw5NHa

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 24, 2022